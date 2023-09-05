Merlion и ИТ-вендор «Инферит» подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и «Инферит», российский производитель компьютерной техники и инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса и государственных заказчиков, подписали дистрибьюторское соглашение.

Под брендом «Инферит» разрабатываются все необходимые компоненты современной, высокопроизводительной и надежной ИТ-инфраструктуры.

Партнерам Merlion доступна вся продукции «Инферит»: компьютерное и серверное оборудование «Инферит техника», платформа для управления ИТ-инфраструктурой «Инферит итмен», программное обеспечение для управления мультиоблачной инфраструктурой «Инферит клаудмастер», «ОС Инферит» на базе ядра Linux, защищенные средства вычислительной техники «АКБ барьер».

В экосистему «Инферит» входит завод «Инферит техника». Более 300 тыс. устройств выпускается ежегодно на производственных мощностях «Инферит», которые занимают 5 тыс. м2. В линейке производителя представлены компьютеры и серверы, моноблоки, ноутбуки и периферийное оборудование. Благодаря собственному НИОКР компания проходит весь путь от гипотезы и запуска пилота до создания новых продуктов и технологий.

«Инферит» создает продукты, которые обладают широкой совместимостью с текущими решениями российских и зарубежных вендоров. Применяет модульный подход в разработке и внедрении решений, чтобы обеспечить клиентам быстрый запуск, возможность гибкого расширения функциональности и легкое масштабирование.

«Инферит» является членом «Консорциума по поддержке Технологического центра исследования безопасности операционных систем на базе ядра Linux», созданном при ИСП РАН, и входит в число партнеров Консорциума «Вычислительная техника», созданного при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

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Таким образом, Merlion пополнил свой портфель продуктов решениями ИТ-вендора и расширил категорию импортозамещающего оборудования и инфраструктурного программного обеспечения.

«Сотрудничество с «Инферит» позволит нам расширить пул поставляемой партнерам продукции под их проектную деятельность. Широкий ассортимент «железа» и софта с подтвержденным российским происхождением – это то, что нужно в текущих реалиях b2b-каналу в нашей сфере, – отметил Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.

«Партнерство с Merlion – это возможность объединить наши силы и ресурсы для достижения общих целей. Вместе мы можем предложить клиентам лучшие решения и услуги, обеспечивая им высокий уровень поддержки и сервиса. Merlion – надежный партнер, с которым мы готовы преодолевать любые вызовы и вместе достигать успеха», – сказал Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».