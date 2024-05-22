В России хотят запретить параллельный импорт серверов и СХД

Правительство рассматривает вопрос исключения серверов и систем хранения данных из списка разрешенного параллельного импорта. Об этом просят российские производители. А потребители продолжают пользоваться импортным оборудованием и увеличивают его закупки.



Ограничение параллельного импорта

Серверы и системы хранения данных (СХД) могут быть исключены из списка параллельного импорта, сообщил агентству ТАСС заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

«Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике. В первую очередь обсуждаем серверы и системы хранения данных», — сказал Шпак.

По словам замминистра, вопрос прорабатывается по запросу представителей отрасли, от которых были получены предложения: «Список продукции для параллельного импорта мы корректируем на основании позиций отраслевых объединений на системной основе».

Запрос производителей

В июле 2023 г. CNews писал об обращении в Минпромторг АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ) с просьбой запретить ввоз в страну любых серверов и систем хранения данных, но не ограничивать импорт комплектующих.

vecstock / FreePik Серверы и СХД могут исключить из списка параллельного импорта по просьбе российских производителей

В Минпромторге тогда заявили: «Решение об исключении серверов и СХД из перечня товаров для параллельного импорта может быть принято на основании обоснованных предложений по конкретным брендам, подтвержденных цифрами производства аналогичных отечественных товаров. Конкретных цифр и обоснований в обращении АНО ВТ представлено не было».



В России на начало 2024 г. существовало довольно много производителей отечественных серверов и систем хранения данных. В этом списке Yadro, «Аквариус», Kraftway, Depo и пр. Некоторые из них входят в АНО ВТ. Но внутри большинства серверов с логотипом отечественного производителя все еще скрываются иностранные компоненты — процессоры, накопители и модули оперативной памяти.

У потребителей другое мнение

Процесс импортозамещения серверов и СХД в России запущен. В 2024 г. и 2023 г. CNews писал о множестве тендеров на покупку такого оборудования российских производителей от «Мосгортранса», Минюста, Пенсионного фонда России, Казначейства.

Но все это государственный сектор. В целом же импорт иностранных серверов и СХД в 2023 г. в России вырос на 10–15% год к году и вернулся на уровень 2021 г.

По статистике «Серчинформа», на зарубежных серверах в 2023 г. работала внутренняя инфраструктура 69% российских компаний — они использовали их как для хранения данных, так и для выстраивания систем защиты своей ИТ-инфраструктуры.