Импорт серверов и СДХ в России вернулся на досанкционный уровень

После падения из-за санкций импорт иностранных серверов и систем хранения данных в 2023 г. увеличился на 10–15% год к году и стал практически равен уровню 2021 г. В России продолжают массово использовать импортное, в основном, американское оборудование.



Рост после падения

Импорт иностранных серверов и систем хранения данных (СХД) в 2023 г. увеличился на 10–15% по отношению к 2022 г. и вернулся на уровень 2021 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную от участников рынка.

В 2023 г. в России количество поставленных иностранных серверов достигло 126 тыс. единиц оборудования, что на 1% выше уровня 2021 г. По системам хранения данных за 2023 г. показатель до 35 тыс. штук. что меньше 2021 г. на 1%. По сравнению с 2022 г. импорт обоих сегментов оборудования увеличился на 10–15%. Самым быстрорастущим сегментом оказалась поставка SSD-накопителей, увеличившаяся в пять раз, до 148 тыс. штук. Такую статистику привел изданию собеседник, знакомый с данными ФТС.

В 2022 г. резкое сокращение объемов поставок в количественном выражении было вызвано уходом с российского рынка иностранных брендов. Так, поставки серверов во II квартале 2022 г. упали в 4-5 раз.

Серверы в России по-прежнему западные

Некоторые крупные компании уже весной 2022 г. сообщали о своих проблемах. В конце апреля VK попросила Минцифры помочь с закупкой серверного оборудования и говорила, что нуждается в «десятках тысяч серверов» для текущей работы сервисов и масштабирования ИТ-инфраструктуры.

vecstock / FreePik В 2023 г. в Россию импортировано иностранных серверов и СДХ почти столько же, сколько в 2021 г.

В июне 2022 г. Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в третьем чтении.

В 2023 г. VK удалось нарастить количество закупок серверов и СДХ, как сказали ее представители изданию, в связи с ростом аудитории и увеличения объема и формата контента.

Какие именно бренды оборудования поставлялись в 2023 г. в Россию, источники газеты не сообщили.

Правительство Москвы, например, как выяснил CNews в апреле 2024 г., собирается закупить восемь систем хранения данных от компании Hewlett Packard Enterprise на сумму 665 млн руб. для модернизация структуры хранения данных транспортной системы Москвы.

Власти столицы оправдывают закупку американских решений тем, что им необходимо обеспечить интеграцию с уже существующим у них серверным оборудованием, которое было получено в рамках государственного контракта от 16 декабря 2021 г.

Российский бизнес тоже продолжает активно эксплуатировать серверы иностранных производителей, в основном, американских. По статистике «Серчинформа», на зарубежных серверах в 2023 г. работала внутренняя инфраструктура 69% российских компаний — они использовали их как для хранения данных, так и для выстраивания систем защиты своей ИТ-инфраструктуры.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский оценил для «Коммерсанта» ежегодный рост потребности в серверном оборудовании в России примерно в 10%. «Пока доля российской продукции невелика, рост спроса на оборудование увеличивает рост импорта», — сказал он.

Импортозамещение пока не случилось

В России на начало 2024 г. существовало довольно много производителей отечественных серверов и систем хранения данных. В список входят Yadro, «Аквариус», Kraftway, Depo и пр. Но следует отметить, что внутри большинства серверов с логотипом отечественного производителя все еще скрываются иностранные компоненты — процессоры, накопители и модули оперативной памяти.

Причина заключается в проблемах при развитии собственного производства в России: процесс тормозит отсутствие локализованных компонентов, недостаточное количество производственных мощностей и нехватка квалифицированных специалистов.

Ускорить импортозамещение в сегменте серверов может помочь государство. С 2022 г. в стране действует указ Президента России Владимира Путина, согласно которому в России с 1 января 2025 г. будет запрещено использовать ПО и электронику из «недружественных» стран на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).