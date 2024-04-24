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Импорт серверов и СДХ в России вернулся на досанкционный уровень

После падения из-за санкций импорт иностранных серверов и систем хранения данных в 2023 г. увеличился на 10–15% год к году и стал практически равен уровню 2021 г. В России продолжают массово использовать импортное, в основном, американское оборудование.

Рост после падения

Импорт иностранных серверов и систем хранения данных (СХД) в 2023 г. увеличился на 10–15% по отношению к 2022 г. и вернулся на уровень 2021 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную от участников рынка.

В 2023 г. в России количество поставленных иностранных серверов достигло 126 тыс. единиц оборудования, что на 1% выше уровня 2021 г. По системам хранения данных за 2023 г. показатель до 35 тыс. штук. что меньше 2021 г. на 1%. По сравнению с 2022 г. импорт обоих сегментов оборудования увеличился на 10–15%. Самым быстрорастущим сегментом оказалась поставка SSD-накопителей, увеличившаяся в пять раз, до 148 тыс. штук. Такую статистику привел изданию собеседник, знакомый с данными ФТС.

В 2022 г. резкое сокращение объемов поставок в количественном выражении было вызвано уходом с российского рынка иностранных брендов. Так, поставки серверов во II квартале 2022 г. упали в 4-5 раз.

Серверы в России по-прежнему западные

Некоторые крупные компании уже весной 2022 г. сообщали о своих проблемах. В конце апреля VK попросила Минцифры помочь с закупкой серверного оборудования и говорила, что нуждается в «десятках тысяч серверов» для текущей работы сервисов и масштабирования ИТ-инфраструктуры.

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vecstock / FreePik
В 2023 г. в Россию импортировано иностранных серверов и СДХ почти столько же, сколько в 2021 г.

В июне 2022 г. Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в третьем чтении.

В 2023 г. VK удалось нарастить количество закупок серверов и СДХ, как сказали ее представители изданию, в связи с ростом аудитории и увеличения объема и формата контента.

Какие именно бренды оборудования поставлялись в 2023 г. в Россию, источники газеты не сообщили.

Правительство Москвы, например, как выяснил CNews в апреле 2024 г., собирается закупить восемь систем хранения данных от компании Hewlett Packard Enterprise на сумму 665 млн руб. для модернизация структуры хранения данных транспортной системы Москвы.

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Власти столицы оправдывают закупку американских решений тем, что им необходимо обеспечить интеграцию с уже существующим у них серверным оборудованием, которое было получено в рамках государственного контракта от 16 декабря 2021 г.

Российский бизнес тоже продолжает активно эксплуатировать серверы иностранных производителей, в основном, американских. По статистике «Серчинформа», на зарубежных серверах в 2023 г. работала внутренняя инфраструктура 69% российских компаний — они использовали их как для хранения данных, так и для выстраивания систем защиты своей ИТ-инфраструктуры.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский оценил для «Коммерсанта» ежегодный рост потребности в серверном оборудовании в России примерно в 10%. «Пока доля российской продукции невелика, рост спроса на оборудование увеличивает рост импорта», — сказал он.

Импортозамещение пока не случилось

В России на начало 2024 г. существовало довольно много производителей отечественных серверов и систем хранения данных. В список входят Yadro, «Аквариус», Kraftway, Depo и пр. Но следует отметить, что внутри большинства серверов с логотипом отечественного производителя все еще скрываются иностранные компоненты — процессоры, накопители и модули оперативной памяти.

Причина заключается в проблемах при развитии собственного производства в России: процесс тормозит отсутствие локализованных компонентов, недостаточное количество производственных мощностей и нехватка квалифицированных специалистов.

Ускорить импортозамещение в сегменте серверов может помочь государство. С 2022 г. в стране действует указ Президента России Владимира Путина, согласно которому в России с 1 января 2025 г. будет запрещено использовать ПО и электронику из «недружественных» стран на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Анна Любавина

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