Импортозамещением и не пахнет. Российский бизнес вцепился в иностранные серверы, потому что российских на всех не хватает

Российский корпоративный сегмент совершенно не торопится отказываться от серверов иностранных брендов и переходить на отечественные решения. Почти у половины российского бизнеса этого даже нет в планах, а оставшиеся жалуются на нехватку российских серверов и по-прежнему смотрят в сторону устройств преимущественно американских вендоров.

«Отечественность» в планы не входит

Российский бизнес в 2023 г. продолжал очень активно эксплуатировать серверы иностранных производителей, в основном, американских, даже не смотря в сторону их российских аналогов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику «Серчинформа», на зарубежных серверах в 2023 г. работала внутренняя инфраструктуры 69% российских компаний – они использовали их как для хранения данных, так и для выстраивания систем защиты своей ИТ-инфраструктуры.

Что еще более важно, почти половина российских компаний даже не думают отказываться от иностранных серверных решений. Продолжить пользоваться ими, несмотря на санкции и прочие ограничения, а также всероссийскую стратегию импортозамещения в сфере ИТ, намерены 40% компаний. Впрочем, принудительный отказ от иностранной техники на частный бизнес пока не распространяется – государство требует скорейшего импортозамещения только от компаний с госучастием и от различных бюджетных структур.

Слишком оптимистичные подсчеты

Нельзя исключать, что российских компаний, использующих зарубежные серверы и системы хранения данных в своей инфраструктуре, может быть значительно больше, нежели 69%. По оценкам гендиректора компании «Эксперт систем» Александра Лаптева, таковых вполне может быть и 80%, сообщил он изданию.

Проникновение иностранных серверов во внутренний периметр российских компаний началось очень давно – еще в конце XX века, когда российских альтернатив им почти не было. В результате основной парк такого рода устройств с начала XXI века в российских компаниях представлен решениями американских компаний HP (с 2015 г. этим направлением ведает фирма HPE), IBM, а также Cisco, заявил изданию главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников. Все три компании отказались работать в России после 24 февраля 2022 г.

Китай набирает обороты, но медленно

По словам Овчинникова, с 2014 г. российский бизнес постепенно переходит на китайские серверы. Чаще всего они отдают предпочтение устройствам Huawei и Lenovo, которые тоже отвернулись от России. К слову, свой серверный бизнес Lenovo строит на активах, выкупленных у IBM.

Если рассматривать статистику исследовательской компании IDC по российскому рынку серверов, то китайские бренды пока не входят в тройку лидеров. В последний раз IDC публиковала отчет по этому рынку в 2021 г., и в этом году лидером была американская Dell с долей в 21,1%. HP расположилась на третьем месте с долей 15,1%, а «серебро» взяла российская Yadro, у которой было 17% рынка.

Шанс на перемены есть

Ускорить импортозамещение в сегменте серверов может помочь государство. С 2022 г. в стране действует указ Президента России Владимира Путина, согласно которому в России с 1 января 2025 г. будет запрещено использовать ПО и электронику из «недружественных» стран на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

В России на начало 2024 г. существовало довольно много производителей отечественных серверов и систем хранения данных. В список, помимо упомянутой Yadro, входят вендоры «Аквариус», Kraftway, Depo и пр. Но следует отметить, что внутри большинства серверов с логотипом отечественного производителя все еще скрываются иностранные компоненты – процессоры, накопители и модули оперативной памяти.

Что не так с российскими серверами

Опрошенные изданием эксперты приводят целый ряд причин, по которым российский бизнес не торопится отказываться от иностранных серверов. Первая из них – это деньги. Отечественные серверы зачастую стоят дороже зарубежных.

Вторая причина – более низкие темпы производства российских решений – в некоторых случаях компании вынуждены ждать заказанные серверы в течение нескольких месяцев.

Причина номер три – это нежелание что-то менять. «Во-первых, ряд компаний может устраивать имеющийся функционал, поэтому нет необходимости менять работающее решение. Во-вторых, далеко не все компании подпадают под указ президента о КИИ и могут продолжать использовать зарубежное оборудование и софт. Третья категория организаций, возможно, надеется на то, что требования по каким-либо причинам смягчатся и не придется менять большой объем инфраструктуры», – заявил изданию коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар.

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Четвертая причина – потенциальные трудности при переходе на российское решение, если инфраструктура компании сложна. «Нужно провести анализ, проектирование, тестирование, масштабный перенос систем на другие серверы и запуск на них, при этом не допустить простоев работы и потерь данных. Параллельно надо работать с вопросами от сотрудников, которые могут не обладать должным уровнем знаний для понимания ситуации и процесса», – сказал технический директор ITProtect Максим Головлев.

По подсчетам Дмитрия Овчинникова, с учетом всего перечисленного на окончательный отказ российского бизнеса от иностранных серверов и СХД может потребоваться от 5 до 15 лет.