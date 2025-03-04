В России стремительно растет спрос на инженеров-электронщиков. Компании нанимают даже студентов

Российские производители электроники начали активно нанимать инженеров и увеличивать их штат. Явление массовое, и закрывать потребности в новых кадрах компании пытаются всеми способами – увеличением предлагаемых зарплат и наймом студентов, еще не выпустившихся из вузов и колледжей.

Инженеры в большом почете

Российские компании, занятые в сфере производства электроники, очень нуждаются в новых инженера, но не вместо старых, а в дополнение к ним. Как пишут «Ведомости», по итогам 2024 г. вендоры увеличили свой штат в сумме на 13% – в некоторых случаях пробелы в штатном расписании закрывались даже путем найма студентов, в настоящее время обучающихся в колледжах.

Издание приводит результаты компаний из состава консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»). В их числе – Depo Computers, «Аквариус», Yadro, iRu, Kraftway, и пр. Консорциум абсолютные цифры не приводит.

13% – это суммарный по отрасли прирост штата, но не максимальный. Некоторые компании всего за год увеличили штат примерно на треть, но для этого им приходится применять самые разные техники, поскольку в России по-прежнему колоссальный дефицит ИТ-кадров – отрасли не хватает около 1 млн человек.

«Диполь» Инженеров не просто нанимают - им стараются платить больше, чем платят конкуренты

Как сообщила изданию генеральный директор АНО «ВТ» Светлана Легостаева, компании, в числе прочего, организуют программы стажировок для специалистов без опыта работы с последующим их трудоустройством. Также фирмы готовы обсуждать с кандидатами на вакансию гибкий формат работы.

Кадры нужны всем

Компании, напрямую связанные с разработкой электроники, набирают инженеров прицельно. Так, ГК «Элемент» (в ее составе есть компания «Микрон», называющая себя «чипмейкером №1 в России») нарастила численность инженеров на 9% по итогам 2024 г., пишут «Ведомости». Штат ГК почти наполовину (на 42%) состоит из специалистов с инженерной специальностью, а это несколько тысяч человек при том факте, что общая численность персонала «Элемента» составляет в пределах 9500 человек.

Производитель компьютеров «Рикор» в 2024 г. нарастил штат на 15% год к году, а компания «Гравитон», тоже выпускающая компьютерную технику, втрое увеличила численность персонала, занятого исследованиями и разработкой (R&D). В их задачи входит создание электронных модулей вычислительной техники, программного обеспечения и пр.

«Аквариус», производитель ПК и серверов, по итогам 2024 г. нарастил долю специалистов в области радиоэлектроники до 16,3%. По информации издания, «Аквариус» принимал на работу в первую очередь специалистов по разработке программно-аппаратных комплексов, электронных модулей и микроэлектроники.

Больше инженеров, больше продукции

Увеличение штата инженеров положительно сказывается на объемах производства российской электроники. Например, в 2024 г. производитель компьютерной и серверной техники «РДВ технолоджи» увеличил штат вдвое, до 200 человек, из которых свыше 20% (около 40 человек) имеют инженерную специальность. За год их стало больше на 6%.

В компании сообщили изданию, что за 2024 г. начали работать две новые сборочные линии, а также была увеличена линейка продуктов – к ней присоединились серверы «Кавказ» и «Алтай».

К концу 2024 г. компания зафиксировала резкий рост объемов производства. В декабре 2024 г. он вырос в 3,6 раза в по сравнению со среднемесячными показателями. Представители «РДВ технолоджи» сообщили «Ведомостям», что возросшие объемы производства привели к тому, что компания начала нанимать студентов московских профильных колледжей, ранее проходивших в ней практику, чтобы справиться с поставленными задачами.

Деньги – главный мотиватор

Российские производители электроники заинтересованы не только в найме инженеров, но и в удержании их в своем штате. Делают они это при помощи классического мотиватора для представителя абсолютно любой профессии – при помощи денег.

Выражается это в росте зарплат. Так, средняя зарплата инженеров в ГК «Элемент» в 2024 г. выросла на 20% год к году и достигла 126 тыс. руб. Компании вынуждены идти на это, потому что если они не будут платить специалистам больше, это будут делать их конкуренты – дефицит кадров никто не отменял.

Но 20-процентный рост средней зарплаты – не предел для России. В «Рикор», к примеру, она подскочила примерно на 25%. Абсолютные цифры в компании не раскрыли.