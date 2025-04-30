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В России готовится мощный запрет продаж зарубежной электроники. Кого он коснется

Продажа зарубежной электроники на госзакупках может попасть под полный запрет. Участники рынка уже лоббируют это нововведение в обсуждении с Минпромторгом. Нововведение распространится на компьютеры, серверы, планшеты и другие виды устройств.

Иностранный – лишний

Российские производители электроники продвигают идею полного запрета продаж иностранной техники в рамках госзакупок, пишет «Коммерсант». Они обсуждают это предложение с Минпромторгом в стремлении изгнать из тендеров зарубежные компьютеры, планшеты, ноутбуки, серверы и прочую технику.

Обсуждение идеи ведется давно – в распоряжении издания оказался протокол совещания Минпромторга с производителями электроники от 22 марта 2025 г. В мероприятии участвовала руководитель консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева, именно она озвучила соответствующее предложение.

Как пишет «Коммерсант», идея Легостаевой заключается в исключении продукции кодов ОКПД2 (это в первую очередь планшеты, ПК, системы хранения данных и серверы) из приложения №2 в постановлении правительства 1875. Этот документ вводит лишь ограничения на закупку иностранной электроники (правило «второй лишний»).

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Фото: pvproductions / FreePik
Российские ноутбуки существуют в большом количестве. Но внутри почти каждого из них - американский процессор

Легостаева считает необходимым перенос этой продукции в приложение №1 – оно вводит тотальный запрет на закупки товаров иностранных производителей в этих категориях электроники.

Отметим, учредителями АНО ВТ являются крупнейшие российские производители компьютеров, серверов, систем хранения данных и периферии. Это компании «Аквариус», Depo, iRU, ГК «Элемент», «Купол», Yadro и Kraftway.

Важно подчеркнуть, что как минимум компьютеры, серверы и системы хранения данных, произведенные перечисленными компаниями, базируются на иностранных компонентах. В России нет своей полноценной альтернативы процессорам Intel и AMD, как нет и производства жестких дисков или современных чипов флеш-памяти. Впрочем, с апреля 2025 г. в стране функционирует высокоточное производство планок оперативной памяти.

Пока ничего не решено

К моменту выхода материала Минпромторг не принял предложение Легостаевой, но в то же время и не отклонил. По информации «Коммерсанта», ведомство поручило консорциуму передать ему перечень кодов ОКПД2 и заодно наименования продукции, которую следует перенести.

Также в запрос входит передача министерству перечня производителей такой продукции, и объема ее выпуска в России. Информацию необходимо собрать и направить в Минпромторг не позднее 1 июня 2025 г.

Как все работает

Компании с госучастием и госструктуры в настоящее время вольны закупать иностранную технику только в том случае, если на рынке нет российских ее аналогов. Самый яркий пример – смартфоны. Например, у Apple iPhone аналогов в России (да и во всем мире) нет – это единственные на планете мобильники с прошивкой iOS. Топовые Android-смартфоны иностранных брендов с самой передовой электроникой в России тоже нечем заменить.

Согласно статистике сервиса «Контур.Закупки», за весь 2024 г было размещено около 57,3 тыс. тендеров на закупку ПК и периферии по 44-ФЗ на сумму 79,6 млрд руб. В натуральном выражении рост составил 20% год к году, в денежном – зафиксировано 1,2-процентное сокращение.

По 223-ФЗ количество госзакупок за тот же период составило 22,7 тыс. (рост 4% год к году) на сумму 55,6 млрд руб. (рост 31%).

Попытка номер два

АНО ВТ перманентно стремится к исключению, частичному или полному, иностранной электроники из госзакупок. «Коммерсант» упоминает предложение консорциума по внесению поправок в постановления Правительства №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России», которое он высказывал в марте 2024 г. CNews писал, что внести изменения АНО ВТ предлагал на том основании, что госкомпании закупают технику через «оказание услуг».

Российские власти, по всей видимости, тоже не хотят видеть иностранную электронику в гостендерах. Как сообщал CNews, в конце лета 2024 г. отечественный Минфин высказал идею о полном запрете продаж зарубежных микросхем через госзакупки. Попутно ведомство хотело запретить еще и продажи иностранного ПО.

Геннадий Ефремов

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