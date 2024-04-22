Российский бизнес умоляет о послаблениях. Производители электроники просят накинуть «баллы российскости» за использование отечественных САПР

Вендоры электроники просят упростить процесс включения их продукции в реестр Минпромторга. Они хотят, чтобы им давали больше баллов за использование российских САПР во время разработки. Основная цель – госзакупки, доступ к которым компаниям, не числящимся в реестре, закрыт.



Подайте на госзакупки

Российские производители электроники придумали новый способ, как упростить себе попадание в реестр отечественной техники, курируемый Минпромторгом. Как пишут «Ведомости», они решили, что за применение отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) власти вполне могут дать им больше баллов «российскости».

С этой идеей компании обратились напрямую в Минпромторг – просьбу направила АНО «Вычислительная техника», в состав которой входят компании «Аквариус», Yadro, iRU, Kraftway и пр. В письме сказано, что было бы очень неплохо, если бы министерство доработало правило оценки «российскости» электроники и давало бы баллы планшетам и серверам только за то, что разработчики применяли отечественное ПО для их проектирования. Также АНО предлагает накинуть баллов за «наличие исключительных прав на конструкторскую и технологическую документацию», пишет издание.

ФРП Производители не хотят выпускать электронику , соответствующую нынешним требованиям - им постоянно нужны послабления

В АНО ВТ подчеркнули, что направили письмо с предложениями 18 апреля 2024 г. На момент выпуска материала Минпромторг не комментировал получение документа.

Что задумали компании

Просьба АНО ВТ – лишь одна из множества подобных. Российские вендоры с завидной регулярностью забрасывают Минпромторг такими письмами – например, в конце февраля 2024 г. российские производители ТВ попросили Минпромторг «скостить» требование к количеству баллов для их продукции, чтобы та имела преференции при госзакупках. В случае с телевизорами крайне сложно повысить степень их отечественности ввиду того, что в России нет своего производства самого главного компонента любого современного ТВ – матриц.

А рассылаются подобные письма потому, что нынешняя система оценки «российскости» любой техники – балльная. Это прописано постановлении правительства России №719, которое часто получает правки как раз из-за такого рода просьб. Согласно документу, чтобы попасть в реестр Минпромторга, нужно набрать хотя бы минимальное количество баллов, которое, к слову, с течением времени увеличивается. Баллы начисляются, например, за наличие в схемотехнике российских микросхем, а также за производство компонентов на территории России, отечественную сборку и пр.

АНО ВТ хочет внести в постановление №719 очередные изменения. Помимо перечисленных, организация хочет, чтобы российскими можно было признавать и блоки питания. «Все больше элементов, использующихся в процессе производства вычислительной техники, входящих в ее состав, должны получать балльную оценку», – заявила гендиректор АНО ВТ Светлана Легостаева (цитата по «Ведомостям»).

Упоминается в письме АНО ВТ и проблема с российскими SSD-накопителями. CNews писал, что с начала 2024 г. этим SSD крайне сложно попасть в реестр российской электроники – им не хватит баллов из-за отсутствия в их составе отечественных контроллеров. Установить их пока нельзя – их буквально не существует в требуемом количестве. АНО ВТ просит снизить проходной балл для отечественных SSD-драйвов и предоставлять им больше баллов за «корпусирование интегральных схем флэш-памяти в SSD».

Нужно больше послаблений

В своем письме участники АНО ВТ предложили, помимо перечисленного, временно отказаться от одной из главных особенностей балльной системы Минпромторга – от постоянно ужесточающихся требований, выраженных в увеличении минимального количества баллов для попадания в реестр. В письме сказано, что можно было бы «зафиксировать проходные баллы на 2025-2026 гг., которые не предполагают резких скачков, а направлены на плавный рост».

Судя по всему, данная просьба касается самых востребованных у современных потребителей видов техники – компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетных компьютеров. На данный момент планируемый рост минимальной планки за 2025-2026 гг. не должен превысить 10 баллов.

Отдельно в письме отмечено, что нужно распространить практику деления техники на уровни и на периферию, включая мониторы. Такой подход даст возможность «стимулировать применение российской компонентной базы и даст преференции такой продукции», по мнению разработчиков.

Нынешняя редакция правил внесения техники в реестр отечественной электроники уже предполагает наличие двух уровней техники. Первый – это, например, серверы и ПК с российским процессором, второй – техника, у которой отечественного CPU нет. От того, к какому уровню относится та или иная техника, зависят преференции для нее на госзакупках.

Данное предложение АНО ВТ стоит рассмотреть более детально. Осенью 2023 г. CNews писал, что в мониторах российской компании «ЛайтКом» из реестра Минпромторга, на системной плате установлен российский чип, который на работу монитора никак не влиял – это обнаружил блогер Максим Горшенин. Представители компании яростно это отрицали, однако власти все же решили провести проверку, и эта информация в итоге подтвердилась.

Весной 2024 г. замглавы Минпромторга Василий Шпак открыто заявил CNews – в ходе проверки выяснилось, что мониторы «ЛайтКом» действительно способны работать даже после извлечения из них российской микросхемы.

К слову, до завершения проверки и заявлений Василия Шпака компания «ЛайтКом» успела подать на Горшенина в суд и в попытке взыскать с него 5,3 млн руб.