Производители телевизоров просят у властей пощады. «Российскость» их продукции не повысить, но в госзакупки очень хочется

Российские производители ТВ просят Минпромторг «скостить» требование к количеству баллов для их продукции, чтобы та имела преференции при госзакупках. Они напирают на то, что в современных условиях крайне сложно повысить уровень локализации такого рода устройств.

В обход требований

Российский Минпромторг ведет переговоры с отечественными производителями телевизоров о возможности упрощения требований к их продукции для включения в реестр российcкой электроники, пишет «Коммерсант». Обсуждение вопроса инициировали сами вендоры, и в числе и просьб – не столь жесткие требования к минимальной доле российских комплектующих.

Другими словами, производители телевизоров хотят заполучить более выгодные и простые условия для попадания их продукции в реестр Минпромторга – в числе их аргументов то, повысить уровень локализации телевизоров затруднительно. Действительно, основной компонент любого ТВ – экран – в России негде производить, нет необходимых для этого заводов и фабрик.

На момент выхода материала в реестре российской электроники присутствовал всего лишь один бренд телевизоров – «Квант». И это при том факте, что они есть в ассортименте устройств Сбербанка, «Яндекса», BQ, а также Ozon и множества других российских компаний.

Что не так с балльной системой

Балльная система – это своего рода заградительный барьер, препятствующий попаданию в реестр Минпромторга электроники, у которой из отечественного, к примеру, одно лишь название, и то написанное на латинице. С течением времени требования по минимальному (проходному) количеству баллов ужесточаются.

Вице-президент российского ИТ-дистрибьютора OCS Distribution Ольга Доровская сообщила изданию, что в настоящее время подавляющее большинство представленных в России ТВ из-за этой системы попасть в реестр не смогут. Сейчас она требует, чтобы в устройстве было не более 70% иностранных комплектующих, а с 2025 г. этот порог снизится до 60%.

По оценке Доровской, в телевизорах используются матрицы китайского производства, а они «составляют 80% от стоимости». Также, с ее слов, использовать в телевизорах отечественные процессоры «проблематично, так как на них не протестировано программное обеспечение и из-за больших размеров не получится сделать телевизор действительно тонким».

Импортозамещение по договоренности

Опрошенные изданием эксперты полагают, что российские вендоры очень хотят получить привилегии при госзакупках, но не могут добиться этого из-за нынешней балльной системы. Член Корейского общества информационных дисплеев (KIDS) Иван Кулеманов заявил изданию, что эти компании намерены получить свое путем вытеснения компаний LG и Samsung – это едва ли не крупнейшие в мире производители ТВ, но обе компании официально покинули российский рынок еще в начале весны 2022 г.

Также Кулеманов считает, что российские компании хотят выдавить китайских конкурентов, у которых нет заводов на территории России. Эксперт полагает, что после попадания в реестр на отечественные ТВ будет распространяться действие так называемого правила «второй лишний» при участии в гостендерах.

Это и есть преференция при госзакупках. Правило действует с 2021 г. и обязывает покупателя при выборе будущего исполнителя контракта отдавать предпочтение компании, числящейся в реестре Минпромторга.

Зачем российское, когда есть корейское

Госучреждения пока не торопятся закупать телевизоры отечественных брендов. С одной стороны, крупнейшие вендоры не только заморозили свои поставки в Россию, но даже остановили свои местные заводы – так поступили LG и Samsung.

Однако их техника как присутствовала в ассортименте дистрибьюторов и ритейлеров, так и продолжает присутствовать. Это прямое следствие работающего с мая 2022 г. параллельного импорта – он хоть и привел к росту цен из-за сложных схем логистики, но позволил россиянам не утруждать себя изучением информации о новых брендах и не отказывать себе в возможности купить технику не малоизвестного российского производителя, а крупной международной компании.

И это касается вовсе не только потребительского сектора. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», то же сейчас происходит даже в бюджетном секторе – муниципальные учреждения, будь то школы, больницы и пр., с большой охотой закупают дисплеи покинувших Россию вендоров, в большинстве случаев даже не обращая внимание на российские альтернативы.

Все в рамках закона

Закупать телевизоры иностранных брендов по ФЗ-223 и ФЗ-44 при всероссийской политике импортозамещения госкорпорации и госсектор могут вполне открыто – на данный момент они не нарушают ни требования, ни законы. Покуда в реестре Минпромторга нет российских ТВ, они будут тратить деньги на иностранные модели. И это подтвердил изданию Иван Кулеманов.

Но, по его мнению, в скором будущем это изменится, притом вовсе не из-за потенциального расширения списка российских брендов ТВ, представленных в реестре электроники. Эксперт уверен, что свою роль сыграет надпись на ценнике – хитрая логистика, утильсбор и прочие факторы удорожают иностранную электронику, а это в конечном счете приведет к тому, что «ценовое предложение отечественных производителей скоро окажется привлекательнее».