Россияне выпустили продвинутый смарт-ТВ с гигантским экраном и Wi-Fi 6. Цена

Под российской маркой техники BQ вышел новый смарт-ТВ 75FSU01B с большим экраном на 75 дюймов по диагонали. В числе его преимуществ – быстрый беспроводной выход в интернет за счет Wi-Fi 6, прошивка Android 11 и повышенная до 6000:1 контрастность дисплея. В российской рознице телевизор оценивается в 65 тыс. руб.

Очень большой телевизор

Российская компания «Новая линия», известная под брендом BQ, сообщила CNews о выпуске нового умного телевизора BQ 75FSU01B. Он стал флагманом ее линейки смарт-ТВ, отобрав этот титул у ранее вышедшей модели BQ 75FSU15B.

Индекс нового ТВ указывает на диагональ его экрана – это 75 дюймов или 190,5 см. 75FSU01B характеризуется рамками минимальной толщины по бокам и сверху, разнесенными ножками-подставками и предустановленной современной версией ОС Android.

В российской рознице 75-дюймовый BQ 75FSU01B оценивается в 65 тыс. руб. Столько же стоит и его предшественник 75FSU15B, но у новой модели есть несколько технических преимуществ.

Много экрана

75-дюймовый дисплей нового BQ 75FSU01B рассчитан на вывод изображения в формате Ultra HD, оно же 4К. В пикселях это 3840х2160 точек. Производителем обещаны яркость 350 нит и контрастность 6000:1, а также поддержка 1 млрд оттенков и матрица IPS. Технологии улучшения изображения не заявлены.

Фото: BQ Размеров экрана с лихвой хватит и для просмотра фильмов, и для видеоигр

За вывод звука в телевизоре отвечают два 10-ваттных динамика. Как сообщили CNews представители BQ, телевизор получил «изолированные высокочастотные динамики», что выделяет его на фоне модели 75FSU15B. В компании отметили, что такое решение «создает эффект объемного, чистого звука без лишних шумов и его оптимальное восприятие без искажения в помещении».

К преимуществам новинки, по словам разработчиков, также относятся более быстрое время отклика матрицы – 6,5 мс и более высокая контрастность – у предшественника она составляет 5000:1. В то же время новый 75FSU01B проигрывает 75FSU15B по яркости экрана – 350 нит против 400.

Умные «фишки»

Приставка «смарт» в случае телевизора BQ 75FSU01B означает в первую очередь наличие прошивки Android TV 11. Поверх нее производитель установил свою фирменную оболочку BQ Launcher для более удобного и быстрого взаимодействия с системой.

На вопрос CNews об аппаратной поддержка смарт-составляющей в BQ ответили, что телевизор имеет распоряжении 8 ГБ встроенной памяти и модуль оперативной памяти на 2 ГБ. Модель процессора и его тактовую частоту в компании раскрывать не стали, отметив лишь, что это 4-ядерное ARM-решение на ядрах Cortex A53.

Модули и интерфейсы

Новый BQ 75FSU01B отличается от смарт-ТВ 75FSU15B встроенными беспроводными модулями Bluetooth и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6). Последний нужен для высокоскоростного подключения к интернету, а Bluetooth можно использовать, к примеру, для синхронизации с внешней акустикой или наушниками.

5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики Бизнес-коммуникации

В телевизоре есть три HDMI, пара USB-A для внешних накопителей и прочей периферии, компонентный и композитный входы, Ethernet, коаксиальный выход и интерфейс для подключения проводных наушников.

Фото: BQ Электронику нужно было где-то разместить, поэтому совсем тонким телевизор сделать не получилось

Сам ТВ потребляет 213 Вт против 300 Вт у предшествующей модели. Также он «похудел» с 30,3 до 25,6 кг. Размеры новинки со съемными ножками для настольного монтажа составляют 1673x1035x354 мм.

Матрица японская, производство гонконгское

В России существует несколько заводов, способных выпускать современную электронику, в том числе и телевизоры. Но BQ производит свой новый смарт-ТВ за пределами российских границ – на вопрос CNews представители компании ответили, что выпуск и сборка 75FSU01B осуществляется силами компании BQ Devices Limited на заводах в Гонконге.

Матрицы для своих ТВ компания BQ закупает в Японии и в Китае. Ее представители сообщил CNews, что в список основных поставщиков дисплеев для ее смарт-ТВ входят компании Sharp, Toshiba и ВОЕ.

Немного о производителе

Российский бренд BQ существует с 2013 г. Он принадлежит компании «Новая линия», основанной в 2009 г. с уставным капиталом 1 млн руб. Единственным владельцем компании является Владимир Пузанов, он же занимает пост гендиректора (данные ЕГРЮЛ).

BQ выпускает смартфоны, планшеты, телевизоры, бытовую технику и классические сотовые телефоны. Также у «Новой линии» есть еще один бренд Blackton – под ним она производит домашнюю электронику. Его запуск состоялся в мае 2020 г.