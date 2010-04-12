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Mustek Systems
Mustek Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 4
|Walmart - Wal-Mart Stores 302 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
|Yamaha 73 1
|Магнат 6 1
|Белый Ветер 200 1
|Андреев Сергей 56 2
|Кравченко Дмитрий 37 1
|Щербаков Антон 9 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5128 3
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|ITResearch 92 12
|In-Stat 76 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
|РАН - Российская академия наук 585 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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