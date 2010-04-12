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Mustek Systems



12.04.2010 Российский рынок принтеров, МФУ, сканеров и картриджей в цифрах 1
27.02.2009 ABBYY расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии 1
01.12.2008 Управление Судебного департамента в г. Москве нуждается в ИТ-услугах 1
18.04.2008 Mustek представил новую миниатюрную камеру формата DV 1
07.12.2007 Система распознавания текстов CuneiForm станет открытой 1
03.10.2007 «Е-Консалтинг» поставила компьютеры и ПО для «Сумыхимпрома» 1
20.03.2007 CeBIT: портативный медиаплеер от Mustek с поворотным дисплеем 1
15.03.2007 CeBIT 2007: самое интересное с главной ИТ-выставки года 1
19.01.2007 Mustek выпустил веб-камеру причудливого дизайна 1
24.07.2006 Mustek выпустил автомобильный DVD-проигрыватель 1
27.06.2006 Mustek обновил линейку продуктов с поддержкой DVB-T 1
10.04.2006 Mustek пополнил линейку DVD-рекордеров 1
17.02.2006 Mustek выпустила 8-мегапиксельный фотоаппарат 1
16.11.2005 Mustek пополнил семейство ИБП 1
05.10.2005 Mustek DV-8200: новая цифровая видеокамера с разрешением 3 мегапикселя 1
26.09.2005 PVR-H160: новый портативный медиа-проигрыватель от Mustek 1
12.09.2005 Mustek PL510: переносной DVD-плеер с матрицей 10 дюймов 1
12.08.2005 PowerMust 800 USB: новый линейно-интерактивный ИБП от Mustek 1
06.04.2005 ITResearch опубликовала результаты исследования российского ИТ-рынка в 2004 году 1
05.04.2005 Mustek DV-5600: бюджетная видеокамера с 2,5-дюймовым дисплеем 1
31.03.2005 Mustek DV-6500: универсальная бюджетная видеокамера 1
24.03.2005 PVR-H140: новый портативный медиа-проигрыватель Mustek 1
18.03.2005 DVD-рекордеры теряют связь с ПК 1
11.03.2005 Россия: рынок периферии ускоряется 1
17.01.2005 "Русская волна" запаздывает на рынке DVD 1
02.12.2004 Mustek PowerMust 400 USB: новый линейно-интерактивный ИБП 1
02.12.2004 Россия: ЖК- и ЭЛТ-мониторы почти сравняли счет 1
30.11.2004 ITResearch огласила результаты исследования рынка потребительской электроники 1
14.09.2004 МФУ – самая популярная "периферия" в России 1
20.07.2004 Mustek выпустил многофункциональную видеокамеру DV-5000 1
14.07.2004 DVD-рекордеры стремительно дешевеют 2
11.06.2004 Россияне не скупятся на компьютерную периферию 1
02.06.2004 Mustek GSmart D50 – цифровой комбайн в кармане 1
01.06.2004 Mustek DV-5000 – больше, чем цифровая камера 1
19.05.2004 Mustek разработал новый сканер серии BearPaw 1
13.05.2004 Mustek ScanExpress 1248 UB работает с PC и Mac 1
09.12.2003 ITResearch исследовал российский ИТ-рынок в 3 квартале 2003 г. 1
05.12.2003 Mustek выпустил новую миниатюрную видеокамеру 1
19.11.2003 Mustek выпустил новую цифровую видеокамеру DV-3000 1
20.10.2003 Mustek BearPaw 2448TA PRO: недорогой сканер со слайд-модулем 1

Публикаций - 75, упоминаний - 80

Mustek Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Seiko Epson Corporation 754 30
Xerox 1000 26
MAS Elektronik AG 174 22
Samsung Electronics 8405 17
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 16
Canon 1149 16
NEC 1570 14
HP - Hewlett-Packard 3333 14
Abbyy 1026 13
Lexmark 271 12
Intel Corporation 10381 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 12
HP Inc. 4843 11
Powercom - Пауэрком 55 10
Sony 5126 10
LG Electronics 2885 9
Ippon 23 9
Microsoft Corporation 20288 8
Qisda BenQ 356 8
Philips 1572 8
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 7
Toshiba Corporation 2554 7
Viewsonic 277 7
HP 3Com 642 6
D-Link 310 6
Fujitsu 1525 6
Aquarius - Аквариус 412 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1255 6
IBM 8247 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 6
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 5
Acer Group 2082 5
Sanyo Electric 304 5
Pioneer Corporation 324 5
InFocus 61 5
Rover Computers 324 5
UNICOM U.S. Robotics 87 5
Sharp Corporation 880 4
Ф-Центр 41 4
Hitachi 1209 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 4
Walmart - Wal-Mart Stores 302 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
Yamaha 73 1
Магнат 6 1
Белый Ветер 200 1
Правительство РФ 2467 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 1
Правительство Москвы 782 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 212 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 27
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 13
МФУ - Многофункциональное устройство 718 12
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 11
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 530 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 6
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 44 5
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 4
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 67 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 63 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1331 3
AVI - Audio Video Interleave 365 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 3
DivX - видеокодек 335 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 353 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1146 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 348 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 728 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 38 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 61 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 1
Принтер - Printer 220 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 1
Dolby TrueHD 69 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 138 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 246 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 279 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 706 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 208 1
WMA - Windows Media Audio 877 1
WMV - Windows Media Video 267 1
MOV Apple QuickTime 260 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 217 1
Abbyy FineReader 177 19
Abbyy Lingvo 161 8
Microsoft Windows XP 2171 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2404 2
Microsoft Word 543 2
Microsoft Excel 690 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 189 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 77 1
1С:Бухгалтерия 473 1
Microsoft Windows NT 705 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 275 1
Corel WordPerfect - текстовый редактор 67 1
Informix СУБД 101 1
Intel Core 2 Duo 525 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 16 1
Ippon WinPower 4 1
Abbyy Recognition Server 51 1
Microsoft DirectX 566 1
Apple iMac - Серия моноблоков 401 1
Autodesk AutoCAD 255 1
Microsoft Exchange 930 1
C++ - Язык программирования 412 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 209 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 487 1
Microsoft SQL Server 1132 1
Abbyy FlexiCapture 132 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Apple macOS 1156 1
Microsoft Windows 2000 939 1
Андреев Сергей 56 2
Кравченко Дмитрий 37 1
Щербаков Антон 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 15
Германия - Федеративная Республика 6766 15
Украина 5153 11
Украина - Киев 862 10
Германия - Бавария - Мюнхен 325 10
США - Калифорния 2306 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 10
Европа Восточная 2685 5
Германия - Гамбург 130 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 3
Япония 6703 3
Китай - Тайвань 1382 3
Прибалтика - Балтия 1176 2
Европа 6447 2
Северная Америка 2350 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 214 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 523 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 913 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 369 1
Европа Западная 1190 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 658 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 235 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 272 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 223 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 154 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 311 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 232 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 199 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 50 1
Россия - СФО - Новосибирск 2783 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 1
Азия - Азиатский регион 2863 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 1
Россия - ПФО - Казань 1820 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 480 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 150 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
Thomson Reuters - Рейтер 5128 3
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
ITResearch 92 12
In-Stat 76 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
РАН - Российская академия наук 585 1
CeBIT 379 1
Docflow 103 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
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