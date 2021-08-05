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«Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования

«Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus завершил проект по внедрению предложений по размещению от компании Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования Time. Клиенты «Аэроклуба» – свыше 1 тыс. корпораций в России и за рубежом – получили доступ к более чем 28 млн новых вариантов размещения по всему миру от Booking.com в рамках своего привычного инструмента для бронирования командировок.

«Аэроклуб» стал первой компанией на территории России, кто реализовал подобный технологический проект на базе технологии Amadeus и обеспечил своим клиентам принципиально новый уровень выбора. Теперь при поиске вариантов проживания пользователь получает максимально диверсифицированный и широкий выбор за счет единого доступа к полному спектру отелей и других объектов размещения из базы Amadeus Travel Platform и Booking.com в рамках глобального решения Amadeus Hotels: помимо сетевых и независимых гостиниц, это апартаменты и апарт-отели, B&B, кемпинги, курортные объекты и т.д.

«Это уже второе комплексное ИТ-решение, интегрированное в партнерстве с «Аэроклубом» в 2021 году, – сказал Олег Лещенко, руководитель по работе с бизнес-тревел агентствами в России и СНГ, Amadeus. – Мы рады содействовать укреплению позиций «Аэроклуба» в стратегически значимых областях, таких как цифровизация, продажа авиабилетов по стандарту NDC, агрегация гостиничного контента. Наше технологическое партнерство успешно развивается, открывая деловому туризму новые пути для устойчивого восстановления»

«Мы гордимся тем, что реализуем этот масштабный проект вместе с Amadeus. Технологии и опыт Amadeus позволяют нам совершенствовать обслуживание корпоративных поездок, адаптируясь к новым реалиям и вызовам. С помощью инновационного решения Amadeus Hotels мы предоставили нашим клиентам не просто доступ к глобальной платформе. Главное преимущество – это еще большая гибкость в планировании, а также возможность оптимизировать расходы на проживание и учесть индивидуальные запросы деловых путешественников», – отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Благодаря специальной интеграции клиенты «Аэроклуба» смогут бронировать размещение от Booking.com с полным соблюдением правил корпоративной тревел-политики, реализованной в системе Time. Они увидят такие же цены и доступность номеров, как и на Booking.com, включая акции и специальные предложения от объектов размещения. Кроме того, использование стандартизированной технологии бронирования от Amadeus для различных видов туристических услуг (отелей, авиабилетов, аренды автомобилей) позволяет сократить расходы и необходимость в собственных доработках, обеспечить бесшовный процесс обработки заказов во внутренних системах корпоративного клиента и «Аэроклуба» как обслуживающей Travel Management компании.

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