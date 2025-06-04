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Митяев Антон
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|Пользователям Мах стал доступен сервис организации путешествий 1
Митяев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 1
|Ozon Travel 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
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