«Яндекс Командировки»: число деловых поездок за рубеж выросло в 2 раза

Количество зарубежных бизнес-поездок, которые были организованы через «Яндекс Командировки», выросло в два раза с начала года. Аналитики сервиса изучили статистику бронирований и рассказали о наиболее востребованных направлениях.

Чаще всего сотрудники компаний отправляются по рабочим вопросам в Китай. Второе место по популярности разделили Белоруссия и Казахстан. Растет число командировок в Турцию, Узбекистан, Абхазию и Объединенные Арабские Эмираты. Из европейских стран в топ-20 попали Германия, Италия и Франция.

В среднем зарубежная командировка длится три-четыре дня. По данным сервиса, самая долгая деловая поездка с начала сезона была в Таиланд — она заняла 22 дня. «Яндекс Командировки» ранее сообщали, что в Китай, Белоруссия и Казахстан отечественные компании организовывают больше всего коротких поездок на один-два дня.

С помощью сервиса «Яндекс Командировки» компании выстраивают в том числе сложные маршруты с остановками и пересадками — например, из Москвы в Шанхай, а оттуда самолетом в Сиань и наземным транспортом еще в четыре города.

За рубежом деловые туристы чаще всего останавливаются в отелях категории «четыре звезды». В Китае номер в такой гостинице обходится в среднем в 36,5 тыс. руб. за ночь, в Белоруссии — в 16 тыс. руб. за ночь, в Казахстане — в 23 тыс. руб. за ночь. На треть реже останавливаются в трехзвёздочных отелях. А вот апартаменты большим спросом не пользуются.

Билет на самолет в Китай туда и обратно в среднем стоит около 72 тыс. руб. — это самое дорогое авианаправление. Билеты на рейсы в Белоруссию и обратно можно забронировать за ~19 тыс. руб., в Казахстан — почти за 30 тыс. руб.

«Яндекс Командировки» — сервис платформы «Яндекс Go для бизнеса». Он помогает предпринимателям в деловой поездке не только организовать проезд и проживание, но и обеспечить необходимые условия в процессе — заказать такси и еду, оформить закрывающие документы для бухгалтерии и другие. Для малого и среднего бизнеса важна возможность решать несколько задач одновременно и экономить, в том числе на услугах сторонних агентств. «Яндекс Командировки» упрощают документооборот и позволяют контролировать бюджет компании.