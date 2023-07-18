«Сбер» зарегистрировал 4 продукта для управления банкоматами в реестре отечественного ПО Минцифры

Сертификацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ получили платформа автоматизации развития устройств самообслуживания «Парус», система мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания ATMoSphere.Host, программа для допретензионного урегулирования сбоев «Сверка» и сервис вывода геопозиции объектов SmartWay. Эти программные продукты «Сбер» использует для управления своими устройствами самообслуживания и электронными очередями в офисах.

Платформа «Парус» обеспечивает централизацию информации о работе банкоматов, информационно-платёжных терминалов, постаматов, автоматических депозитарных машин, электронных кассиров-рециркуляторов и других устройств.

Система ATMoSphere.Host — это единая точка мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания, она позволяет комплексно управлять удалёнными устройствами. ATMoSphere.Host используется в продуктах, доступных другим банкам (аренда банкоматов, а также система мониторинга и управления устройствами самообслуживания).

Программа «Сверка» предназначена для допретензионного урегулирования сбоев при проведении клиентских трансакций на устройствах самообслуживания, а также выявления отклонений в потоке данных трансакций.

Сервис SmartWay — это бэк-сервис вывода информации о банковских и партнёрских объектах по геопозиции, функциональным возможностям и доступности. SmartWay позволяет получать данные о расположении объектов в заданном периметре, ближайших к геопозиции объектов, функциональности объекта и др.

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В январе 2023 г. в реестр отечественного ПО вошло управляющее ПО InterSphere, на котором работает 90% банкоматной сети «Сбера». Также InterSphere доступно для других банков и компаний.

Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка, сказала: «Сертификацию Минцифры уже имеют пять наших программных продуктов для управления банкоматами. Она подтверждает высокое качество, надёжность и защищённость ПО «Сбера». Использование собственного софта позволяет Сберу обеспечить максимальную независимость от сторонних вендоров, в том числе иностранных, а также гибкость в управлении сетью банкоматов для предоставления высококачественного клиентского сервиса и обеспечения высокого уровня доступности устройств».