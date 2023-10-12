Smartway Travel Group запустила сервис по бронированию поездок для турагентств

Группа компаний Smartway Travel Group, которая объединяет в себе инструменты для организации деловых поездок, запустила новую платформу Smartagent. В онлайн-сервисе можно бронировать авиа- и ж/д билеты, трансфер и отели в одном окне. Это упрощает многоступенчатый процесс планирования поездок для турагентств, которые заказывают перелеты, трансферы и проживание напрямую у разных поставщиков.

Smartagent подходит турагентствам, которые работают как с бизнес-путешественниками, так и с частными клиентами. За бронирование авиа- и ж/д билетов, отелей и трансферов сервис не берет комиссий и сборов. Не будет абонентской платы для агентств, которые бронируют отели на сумму от 300 тыс. руб. в месяц. Если не было поездок и заказов через сервис, платить абонентскую плату тоже не нужно.

«Мы с командой постоянно анализируем рынок и ищем новые возможности для масштабирования и углубления своей экспертизы. Smartagent — это продукт для нового для нас сегмента тревел-рынка, который включает в себя не только корпоративные поездки. Мы уверены, что этот запуск даст больше инструментов и оптимизирует процессы внутри агентств, позволяя им предоставлять еще более высококачественный сервис путешественникам», — сказал Максим Яремко, основатель и генеральный директор Smartway Travel Group.

Smartagent фиксирует цены на авиабилеты до 24 часов. Это дает больше времени на согласование поездки с пассажиром. Стоимость перелета может колебаться из-за внешних факторов. Например, нестабильного валютного курса, который влияет на процент отказа от покупки тура.

Как организовать гибридное обучение с помощью российских технологий бизнес-коммуникации

Онлайн-сервис сокращает время на отчетность: закрывающие документы формируются автоматически. Агентства могут самостоятельно создавать ваучеры с собственным логотипом и добавлять дополнительные сборы к авиабилетам в маршрутные квитанции и отчеты.

Smartagent уже доступен для пользования турагентств. В будущем группа компаний планирует и дальше развивать возможности онлайн-платформы.