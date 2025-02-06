Микляев Валентин
|06.02.2025
|Блиц-обзор российского рынка LegalTech: как бизнесу автоматизировать юридическую функцию 1
|06.05.2024
|Smartway приобрел систему управления отелями Bnovo 1
Микляев Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|1С - Smartway Travel Group - Bnovo - Биново 9 1
|1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
|1С 8241 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
|Яремко Максим 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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