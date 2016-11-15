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OptiSystems ОптиСистемс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.11.2016
|Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум» 1
|01.04.2016
|Александр Гольцов - Кризис создал новую услугу – «эффективность ИТ как сервис» 1
Публикаций - 3, упоминаний - 4
OptiSystems и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Александр 84 1
|Антошин Роман 5 1
|Беляев Роман 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|Азия - Азиатский регион 5920 1
|Южная Корея - Республика 7052 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
|Израиль 2856 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.