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OptiSystems ОптиСистемс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.11.2016 Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум» 1
01.04.2016 Александр Гольцов - Кризис создал новую услугу – «эффективность ИТ как сервис» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

OptiSystems и организации, системы, технологии, персоны:

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