«Спортмастер» начал использовать беспилотные грузовики в логистике

Омниканальный ритейлер «Спортмастер» в партнерстве с поставщиком сервиса автономной логистики «ЭвоКарго» начал эксплуатацию беспилотных робогрузовиков на одном из своих распределительных центров в Балашихе. Проект направлен на повышение операционной эффективности и поддерживает приверженность компании принципам устойчивого развития. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Автономные электрогрузовики Evocargo N1 работают на электрической батарее и заряжаются от стандартной розетки. За движение инновационного транспорта отвечают три системы: восприятия, навигации и оперативного принятия решений. Для видения окружающего мира грузовик пользуется лидарами, сонарами и камерами, для ориентации в пространстве – лидарными картами, спутниковой системой навигации GNSS и колесными энкодерами. Все сенсорные данные обрабатывает единый вычислительный блок, он же анализирует обстановку и в реальном времени координирует движение робогрузовика, реагируя на изменения окружающей обстановки.

Кузов грузовика может быть модифицирован по запросу заказчика: в частности, специально для работы со «Спортмастером» была изменена высота платформы.

«Наша компания в рамках стратегии омниканального развития не только делает упор на развитие цифровой спортивной платформы — сайта и мобильного приложения с множеством товаров и полезных сервисов для здоровья, — но и продолжает внедрять инновационные технологические решения в различные бизнес-процессы, в том числе в логистике. Такие решения позволяют повысить производственную эффективность, ускорить доставку, чтобы изо дня в день компания могла выполнять свою миссию — делать спорт доступным для россиян», — сказал Алексей Прохоров, директор по операциям региона в управлении логистики «Спортмастера».

«В нынешних рыночных условиях лидер российского спортивного ритейла выбирает лидера в области беспилотных наземных грузоперевозок, поскольку для бизнеса ключевым фактором является способность обеспечить реальную экономическую эффективность и устойчивый результат. Наша автономная логистика сокращает эксплуатационные расходы, оптимизирует режим грузоперевозок и решает проблему дефицита водителей по всей России. Каждый наш партнер получает измеримый экономический эффект от сервиса и всегда имеет возможность гибко масштабировать объем услуги при необходимости», — сказал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

До конца 2025 г. запланировано расширение логистической сети «Спортмастера» и масштабирование автономного флота.