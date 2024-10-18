«Рикор» выпускает полностью локализованную серверную платформу, адаптированную под российских заказчиков

ГК «Рикор» объявляет о выпуске серверной платформы в корпусе седьмой серии. Решение оптимально для широкого круга организаций — от корпораций федерального масштаба до небольших компаний, использующих серверы вне дата-центров. Оно идеально подходит для облачных сервисов, виртуализации, терминальных сервисов и высокопроизводительных вычислений. Устройство включено в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «Рикор».

Новейшая серверная платформа представляет собой результат трехлетней работы команды инженеров и разработчиков «Рикор». Она отличается глубоким уровнем локализации: в России произведены как печатные платы и прочие внутренние компоненты, так и сам корпус, чего не делает ни один из других российских вендоров.

«Рикор» выпускает полностью локализованную серверную платформу, адаптированную под российских заказчиков

«Новая серверная платформа — это универсальное решение для облачных инфраструктур и корпоративных систем. Проектируя дизайн, мы отталкивались от реальных пожеланий клиентов, «скрещивая» самые передовые мировые технологии с реальными потребностями российских компаний. В результате устройство станет максимально удобным инструментом для решения задач заказчиков из всех областей экономики и бизнеса», — сказал Антон Громов, вице-президент «Рикор».

Серверная платформа «Рикор» в корпусе седьмой серии обладает на 40% более высокой производительностью по сравнению с решениями на основе серверов Gen2. На борту устройства – обновленные интерфейсы подключения PCI-e Gen4, что особенно важно для высокопроизводительных приложений, сетевой интерфейс с увеличенной скоростью передачи данных стандарта OCP 3.0 и 32 слота для памяти DDR4.

Среди ключевых особенностей:

Полная локализация производства. Серверная платформа произведена в России: от монтажа печатных плат до производства корпуса, что делает это решение уникальным для отечественного рынка.

Модульная конструкция. Платформа оснащена уникальной системой гибкой конфигурации дисковой подсистемы, что позволяет адаптировать сервер под индивидуальные потребности различных организаций.

Горячая замена компонентов (Hot Swap). Эта функция обеспечивает быструю замену критически важных компонентов, таких как кулеры, накопители и блоки питания, без перезагрузки системы, что повышает надежность и сокращает время простоя при обслуживании.

Удаленное управление. Собственная разработка «Рикор» позволяет клиентам управлять серверами удаленно, обеспечивая высокую скорость и качество технической поддержки.

Серверная платформа функционирует на основе наиболее распространенных и востребованных на рынке процессоров Gen3. В данный момент «Рикор» завершает финальную стадию предсерийного тестирования и постановки на производство серверных платформ на процессорах Gen4 и Gen5, в основе которых лежит тот же самый корпус седьмой серии, но с использованием печатных плат следующих поколений.