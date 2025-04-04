В России обвалились цены на контрактное производство электроники

На фоне роста конкуренции на рынке производства электроники в России цены на контрактное производство сократились на 20%-30%. Брендам становится выгоднее отдавать заказы, чем выполнять их на своих заводах.



Контрактное производство дешевле

Цены на рынке контрактного производства в России падают. Многие российские бренды, имея собственные заводы, производство на которых обходится дороже, размещают заказы на сборку своей продукции на стороннем контрактном производстве, пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию источника на рынке электроники.

Стоимость размещения заказа на контрактном производстве в России за последний год снизилась на 20-30%, подтвердил изданию Антон Громов, вице-президент производителя электроники «Рикор», имеющего контрактные мощности.

Рост конкуренции влияет на цены

Цены на контрактное производство в России формируются за счет растущей конкуренции между производителями, уточнил Громов: «По этой причине за последние полгода "Рикор" нарастил мощности контрактных линий».

По словам собеседника издания на рынке электроники, в последние два года в России открылось порядка трех десятков контрактных производств серверов, систем хранения данных (СХД), компьютеров и др.

pressfoto на Freepik Производить электронику на собственных заводах брендам становится невыгодно

Объем рынка контрактного производства электроники России, как писал CNews в апреле 2024 г., в 2023 г. вырос на 42%, а в I квартале 2024 г. — еще на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

По данным ассоциации разработчиков и производителей электроники АРПЭ, которые приводит «Коммерсант», сейчас в стране около 20 именно контрактных производственных площадок для электроники, и еще около 50 компаний комбинируют продуктовый бизнес и сервис контрактного производства.

Компании, которые имеют собственный бренд и собственное производство в России, не могут конкурировать с контрактными производствами, и их мощности загружены менее чем на 50%, сказал источник издания. Стоимость производства для вендоров выше из-за более широкого спектра предоставляемых услуг, которые требуют дополнительных инвестиций в оборудование и его обслуживание.

Еще одна причина — неравномерность загрузки производственных мощностей в течение года. На первое полугодие приходится четверть всей годовой загрузки и три четверти — на второе полугодие, пояснил председатель совета директоров CommuniGate Pro Александр Калинин. «Контрактные производства более гибкие, производят технику более равномерно, соответственно, несут меньшие издержки и могут предлагать более низкие цены», — добавил он.

И все же ни одна российская площадка, по словам гендиректора ЦТС (входит в GS Group) Дмитрия Фомичева, на данный момент не сравнялась по ценам с китайскими контрактными производствами.

Причина роста контрактного производства

Расширять производство российские контрактные производители вычислительной и компьютерной техники начали после ухода иностранных вендоров с отечественного рынка. В мае 2023 г. CNews писал, что очереди к ним растянулись на несколько месяцев.

Из иностранных производств разработчики ориентировались, в основном, на те страны, которые официально пока не изменили свое отношение к России на фоне событий, развернувшихся 24 февраля 2022 г. Это в первую очередь Вьетнам, Индия, Китай и Турция.

На весну 2024 г. в АРПЭ весь российский рынок электроники (включает вычислительную технику, потребительскую электронику, телекомоборудование и проч.) оценивали в 6,1 трлн руб. Из них 65% приходилось на продукцию иностранного производства и 35% на отечественную.

На просьбу АРПЭ включить в перечень производителей электроники компании, которые производят ее по контракту, осенью 2023 г. ассоциация получила отказ Минпромторга. Это значит, что контрактники не получат льгот, предусмотренных для разработчиков и производителей.