Власти отказали в льготах контрактным производителям электроники

АРПЭ получила отказ Минпромторга на просьбу включить в перечень производителей электроники компании, которые производят ее по контракту. Это значит, что контрактники не получат льгот, предусмотренных для разработчиков и производителей электроники, хотя 20% выпускаемой в России электроники производится на их мощностях.



Отказ министерства

Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) получила отказ Минпромторга на просьбу включить в перечень радиоэлектронной продукции контрактное производство. Это стало известно РБК.

Те, кто производит электронику по контракту, рассчитывали на получение налоговых льгот, которые распространяются на организации, работающие по кодам ОКВЭД из утвержденного правительством списка.

Министерство заинтересовано в том, чтобы механизм поддержки мог затронуть большую часть производителей отечественной радиоэлектроники, но контрактные производители не занимаются производством, а оказывают услуги по изготовлению печатных плат, компьютеров, коммуникационного оборудования и т.д., прокомментировал представитель Минпромторга. Он сообщил, что Постановление правительства вводило льготы только для производителей, а не для компаний, оказывающих производственные услуги, поэтому в данном случае нет правового основания, чтобы распространить на них этот механизм.

АРПЭ отправила запросы в Минпромторг, Госдуму, Совет Федерации и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Представитель аппарата Чернышенко сказал, что они пока не получили письма АРПЭ. Госдума и Совет Федерации не ответили на запрос издания.

Контрактники

Небольшие компании, которые разрабатывают от 100 до 1 тыс. нишевых устройств, чаще всего сотрудничают с контрактными производителями, сообщил РБК гендиректор «А-Контракт» Максим Поляничко. Он говорит, что при таких объемах нерентабельно запускать собственное производство.

Порядка 20% выпущенной в России электроники производится на мощностях контрактных производителей, уточнил гендиректор «МикроЭМ Технологии», руководитель комитета контрактного производства АРПЭ Георгий Левин. В мире, по его словам, показатель проникновения контрактного производства составляет около 40%.

Фото: pressfoto на Freepik Производителям электроники по контракту Минпромторг отказал в льготах

По контракту производят телекоммуникационное оборудование, компьютеры, планшеты, коммутаторы, промышленные серверы, микросхемы, диоды, печатные платы и другую продукцию. Контрактные производители не могут отразить в бухгалтерском учете создание продукта, так как он не является их собственностью, поэтому не могут претендовать на льготы производителей.

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По словам Левина, льготы могли бы позволить контрактным производителям направлять свободные средства на приобретение станков, компенсацию высокого процента по кредитам, более быстрое наращивание мощностей. Он отметил, что в целом отрасль контрактного производства электроники в России сильно недофинансирована.

Александр Головлев, гендиректор московского контрактного производителя «СмартЭмСис», указал н еще одну проблему. Наличие льгот у производителей, владеющих интеллектуальными правами на электронику, приводит к перетоку к ним кадров от контрактных производителей.

Льготы производителей и разработчиков

Впервые о том, чтобы поддержать российскую электронику на том же уровне, что ИТ-отрасль, заговорили еще во время пандемии, в апреле 2021 г. Предполагалось, что компании смогут воспользоваться льготами только в 2023 г., однако с введением новых санкций правительству пришлось ускориться и принимать поправки в Налоговый кодекс быстрее, как писал CNews.

Перечень материалов и технологий, а также список готовой электронной продукции, производители и разработчики которых могут воспользоваться «налоговым маневром 2.0», правительство России опубликовало в августе 2022 г. Организации и предприятия, которые проходят по критериям, перечисленным в постановлении, смогут платить налог на прибыль в размере 3% при стандартной ставке 20%. Для них также предусмотрен льготный тариф страховых взносов — 7,6% вместо 14%.