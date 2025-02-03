Начались продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16

ГК «Рикор» начала продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 – решения для специалистов, работающих с ресурсоемкими приложениями. Устройство включено в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России (не во всех конфигурациях) и уже доступно для заказа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Рикор».

Благодаря процессорам вплоть до Intel Core i9 13900HK и AMD Ryzen 9 PRO 6950H, а также оперативной памяти DDR4 или DDR5 объемом до 48 ГБ ноутбук Rikor MSK 401.1/16 справляется с задачами, требующими значительных вычислительных ресурсов. Например, архитекторы смогут работать с проектированием сложных конструкций. Специалисты в области графики получат возможность заниматься оформлением визуальных решений в различных сферах, не испытывая задержек при обработке. Программисты оценят производительность при компиляции кода, запуске виртуальных машин и обработке больших объемов данных. Финансисты и аналитики смогут работать с многослойными таблицами, моделями прогнозирования и сложными расчетами в специализированных программах.

Рикор Rikor MSK 401.1/16

Особое внимание в ноутбуке уделено автономности: аккумулятор обеспечивает работу до 10 часов без подзарядки

16-дюймовый почти безрамочный дисплей позволяет взаимодействовать с графическими и аналитическими инструментами. Корпус выполнен из металла, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком оснащена подсветкой.

Для подключения периферийных устройств Rikor MSK 401.1/16 оснащен набором интерфейсов: USB 3.2 Gen1 Type-A и Type-C, HDMI, RJ-45, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карт памяти micro-SD. Порт USB Type-C поддерживает функции DisplayPort и Power Delivery, позволяя подключать дополнительные мониторы и быстро заряжать устройство.

«Rikor MSK 401.1/16 обладает стильным дизайном, широкими возможностями подключения, высокой производительностью. При этом конструкция устройства обеспечивает ремонтопригодность, масштабируемость и удобство в обслуживании, что делает его очень удобным для самых разных государственных учреждений и заказчиков из области бизнеса, – сказал Антон Громов, вице-президент «Рикор». – Выпуск современного ноутбука с глубоким уровнем локализации производства внутри страны сокращает сроки поставки для наших заказчиков и гарантирует высокое качество продукции. При этом собственные роботизированные производственные линии позволяют нам контролировать практически весь процесс создания продукта, сводя к минимуму зависимость от импортных компонентов».