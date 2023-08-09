«Марвел» декларировал ввоз полумиллиона китайских мониторов, чтобы строить полуроссийские ПК для корпоративного сектора

Российский производитель инфраструктурного оборудования F+ tech задекларировал 500 тыс. произведенных в Китае мониторов. Компания также получила сертификат для продажи устройств в странах ЕАЭС. В компании отмечают, что нынешние мощности и реестровые мониторы не способны полностью удовлетворить потребности рынка.

Полмиллиона китайских устройств

Как выяснил CNews, российский производитель электроники F+ tech (входит в группу компаний «F+ tech-Марвел») задекларировал полмиллиона китайских мониторов под своим брендом.

Компания получила не только декларацию о соответствии продукции, включенной в перечень продукции России, но и сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Это значит, что F+ tech может ввозить и продавать мониторы во всех странах ЕАЭС.

«Мы планируем занять определенную долю в корпоративном сегменте, поэтому планируем в ближайшее время поставлять под своим брендом устройства, выпущенные не по полному циклу локализации, в дистрибуторский канал», — рассказал CNews представитель F+ tech. По его словам, российские производственные мощности и реестровые модели мониторов не могут пока удовлетворить спрос на них в России в полной мере.

Параллельно компания собирается локализовать производство мониторов в России, о чем CNews писал в июле 2023 г. Произведенные мониторы в Китае F+ tech планирует продавать тем «кому не нужно реестровое» оборудование. «Естественно, наш фокус не на ОЕМ, а именно производство в России и произведенное здесь будет замещать в будущем ОЕМ», — заключил он.

Где произведена партия

Согласно документам, F+ tech задекларировала пять моделей мониторов по 100 тыс. шт. (всего 500 тыс.). Оборудование произведено в Китае на фабрике Guangdong Ssansui Intelligent Technology. Стоит отметить, что количество задекларированных устройств не равно количеству ввезенных, оно может быть и меньше.

Декларация действительна только до 29 сентября 2023 г. По закону № 184-ФЗ «О техническом регулировании», сертификат действителен пять лет.

Можно и в составе АРМ

Как рассказал CNews источник на рынке электроники, F+ tech может продавать свои мониторы не только бизнесу и тем «кто не нуждается в реестровой» технике. Компания также может поставлять китайские мониторы в госсектор. По его словам, это возможно из-за «пробела» в нынешнем законодательстве.

В марте 2023 г. появились новые коды ОКПД (подкоды) — автоматизированное рабочее место (АРМ), графическая станция и др. Сейчас госзаказчики в 99% случаев закупают АРМ. При этом нет ни одного документа, в котором бы состав АРМ был описан. По обыкновению под АРМ поднимают системный блок, монитор, мышь и клавиатуру (сюда также могут быть добавлены принтеры и др. периферия). Как пояснил собеседник CNews, в АРМ «российской» может быть только плата, а все остальное — китайского производства.

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Эта «лазейка», говорит он, и позволяет госкомпаниям закупать иностранную технику, включая мониторы, в составе таких АРМ. Такой подход, например, также позволяет закупить госсектору принтеры, которых сейчас в российском реестре электроники просто нет.

В этой связи компания «Бештау электроникс» (производит мониторы, клавиатуры и другое оборудование) предложила властям идею по ужесточению условий определения «отечественности» АРМ. Как рассказал CNews соучредитель группы компаний «Бештау» Владимир Кузнецов, партия, которую задекларировала F+ tech очень крупная при емкости российского рынка в 2 млн мониторов. Кузнецов как и другой собеседник CNews считает, что F+ tech может продавать китайские мониторы в составе АРМ. При этом в реестре Минпромторга есть мониторы от разных отечественных производителей («Бештау», RDW и др), отмечает он.