Из России изгоняют иностранные мониторы, принтеры и периферию. Отечественных заменителей почти нет

В России могут запретить комплектовать автоматизированные рабочие места иностранной периферией. Инициатива исходит от отечественного производителя подобной техники, и Минпромторг, в целом, не возражает. Однако сейчас в реестре российской электроники почти нет мониторов, клавиатур, принтеров и прочей техники, без которой пользоваться АРМ не представляется возможным.

Российское на замену иностранному

Российские производители электроники подали Минпромторгу идею по ужесточению условий определения «отечественности» автоматизированных рабочих мест (АРМ), пишет «Коммерсант». Это позволит таким компаниям избавиться от иностранных конкурентов, из-за которых спрос на их продукцию пока не соответствует их же ожиданиям.

Инициатива исходит от компании ООО «Бештау электроникс», компьютеров, мониторов и различной периферии. Как сообщал CNews, она начала производство мониторов в середине января 2023 г., наладив их сборку в Ессентуках, а через несколько дней они поступили в продажу.

Гендиректор «Бештау электроникс» Варктес Галустян направил в Минпромторг письмо, в котором заявил, что реестр российской электроники (его курирует министерство) в его нынешнем виде регулярно пополняется автоматизированными рабочими местами, большая часть компонентов которых произведена иностранными компаниями. Письмо датировано 9 июня 2023 г. и адресовано лично замглавы Минпромторга Василию Шпаку.

Фото: DCStudio / FreePik Автоматизированное рабочее место, согласно предлагаемым правилам, должно быть российским на все 100%

АРМ – это, по сути, обычный настольный компьютер, то есть монитор и системный блок, а также минимально необходимый для работы с ним набор аксессуаров – мышь и клавиатура. Дополнительно АРМ может быть оснащено любой требуемой техникой – принтером, сканером и пр.

Импортозамещение под угрозой

Факт того, что компьютерная периферия для АРМ из реестра Минпромторга имеет иностранное происхождение, являет собой угрозу для отечественных производителей такого рода устройств, считает СЕО «Бештау электроникс». «Их товары становятся невостребованными, производство периферии нерентабельным, а вложенные в развитие инвестиции теряются», – цитирует «Коммерсант» письмо Галустяна. Бизнесмен предлагает внедрить новые обязательные требования по локализации производства всех без исключения составляющих автоматизированных рабочих мест на территории России.

Следует отметить, что если идею об ужесточении требований, предложенную главой «Бештау электроникс», власти в итоге возьмут на вооружение, то это будет выгодно напрямую самой компании, поскольку она как раз и производит ту периферию, которая в нынешних комплектах АРМ имеет шильдики с логотипами иностранных брендов.

Прямым российским конкурентам «Бештау электроникс» такие нововведения тоже несут прямую выгоду. По подсчетам источников издания в неназванной компании по выпуску электроники, ежегодно на территории России продается в пределах 1,7 млн автоматизированных рабочих мест в базовой комплектации, включающей только монитор и системный блок, по цене в среднем 50 тыс. руб. Минимальный объем этого рынка достигает 85 млрд руб. Дооснащение всех этих компьютеров периферией российского происхождения может существенно увеличить доходы ее производителей.

Маховик раскручен

Письмо гендиректора «Бештау электроникс», направленное в Минпромторг, вероятно, является одной из составных частей плана по изгнанию иностранной периферии для АРМ из реестра отечественной электроники. Издание со ссылкой на Галустяна пишет, что этот вопрос в настоящее время обсуждается в неких «отраслевых чатах», где одним из собеседников является АНО «Вычислительная техника». «Ряд компаний готов вложиться в производство составных частей АРМ, в том числе и периферии. Они хотят защитить свои инвестиции и стимулировать спрос», – добавил СЕО «Бештау электроникс».

Ассортимент продукции «Бештау электроникс»

Минпромторг со своей стороны не возражает против подобных изменений, но полагает, что в нынешнем виде они еще не готовы к внедрению. «Концептуально министерство поддерживает предлагаемый подход, но инициатива еще требует дополнительной проработки с отраслью», – сказали изданию представители министерства.

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Представители АНО «Вычислительная техника» происходящее не комментирует. Но стоит напомнить, что именно эта организация в начале лета 2023 г. выступила с предложением по сокращению списка брендов компьютерной техники и периферии. Из-за нее россияне могут лишиться возможности покупать устройства компаний Acer, Asus, Cisco, HP, MSI и ряда других.

В состав АНО входят многочисленные отечественные компании, которым напрямую выгодно исчезновение с полок магазинов продукции перечисленных брендов, так как это их прямые конкуренты. В их числе – Yadro, «Аквариус» и Kraftway.

Несуществующая отечественная альтернатива

Когда именно может состояться внедрение новых требований к «отечественности» автоматизированных рабочих мест, в Минпромторге не сообщили. Однако на данном этапе реализация идеи «Бештау электроникс» едва ли возможна ввиду того, что в реестре российской электроники российски клавиатур, мышек и всей прочей необходимой периферии почти нет.

На проблему нехватки российской периферии в реестре Минпромторга обратил внимание и собеседник издания в отечественной компании по производству электроники, подчеркнув, что считает инициативу главы «Бештау электроникс» «преждевременной». Даже российские производители АРМ считают, что форсировать импортозамещение в этой сфере не стоит. «Российским производителям необходимо увеличивать степень локализации, поэтому в целом мы поддерживаем предложенные меры. Но стоит избегать скоропалительных решений, двигаясь поэтапно, с учетом возможностей отечественных вендоров», – заявил «Коммерсанту» управляющий партнер группы F+ tech (один из российских вендоров АРМ) Алексей Мельников.

Когда перемен слишком много

Еще одна проблема российского импортозамещения техники – это постоянно меняющиеся правила его регулирования, сообщили собеседники издания. Они обратили внимание на то, что за последние годы власти неоднократно меняли критерии определения степени «отечественности» техники, отметив, что началось все с так называемой «адвалорной доли» (когда стоимость используемых материалов зарубежного происхождения достигает некой заранее фиксированной процентной доли в цене итоговой продукции).

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Немного позже главным критерием определения степени локализации АРМ стало наличие внутри российского процессора, но и он не прижился – теперь бал правит балльная система, от которой многие производители оказались не в восторге.

Все перечисленные изменения произошли в течение последних двух-трех лет, и нельзя исключать, что в обозримом будущем рынок будут ждать новые правила. «В такой ситуации трудно планировать развитие бизнеса», – подытожил собеседник издания.