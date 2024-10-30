ALMI Partner и «Бештау» подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и «Бештау» подтвердили совместимость и корректность работы продуктов - операционной системы, офисного пакета, персонального компьютера и ноутбука. На основании результатов тестирования компании выпустили сертификат совместимости решений. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

Тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice проводилось на ноутбуке «Бештау LT1502» и персональном компьютере «Бештау PC1167/B560/TRA/10400/16/M512». Испытания охватили ключевые подсистемы решений ALMI Partner.

Результаты тестирования подтвердили корректность взаимодействия с оборудованием «Бештау» в различных режимах и конфигурациях. В ходе испытаний никаких проблем в работе продуктов выявлено не было. По итогам тестирования компаниями был подписан сертификат совместимости.

AlterOS — сертифицированная ФСТЭК российская операционная система на базе ядра Linux последнего поколения. Продукт может применяться для решения прикладных задач и интегрируется в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований AlterOS масштабируется без значительных затрат или изменений в инфраструктуре. Включена в Реестр отечественного ПО.

AlterOffice — пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. В зависимости от версии и редакции включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, календарь и контакты, графический редактор и другие компоненты. Внесен в Реестр отечественного ПО.

Ноутбук «Бештау LT1502» оснащен процессором Intel 11о поколения и материнской платой Intel HM570 с интегрированным графическим ядром с максимальной частотой 1,4 ГГц. В устройство можно установить до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопитель до 4 ТБ.

Диагональ встроенного монитора у ноутбука 15,6' дюйма с разрешением Full HD (1920х1080) и типом матрицы IPS. Максимальная яркость экрана составляет 400 кд/м2. К нему прилагаются полноразмерная клавиатура и вебкамера с механической шторкой и встроенным микрофоном. Опционально в него можно добавить датчик отпечатка пальца и оптический привод. Ноутбук внесен в Реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Персональный компьютер «Бештау PC1167/B560/TRA/10400/16/M512» имеет процессор Intel Core i5-10400. В оборудовании установлено 16 ГБ памяти, ее можно расширить. ПК оснащен накопителем SSD 512 ГБ. Встроенная видеокарта позволяет ему работать с графикой и видео. Компьютер внесен в Реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

«В условиях активного импортозмещения российским компаниям требуются комплексные решения. Поэтому развитие сотрудничества с российскими производителями вычислительной техники - одно из наших основных направлений деятельности. Партнерство с компанией «Бештау» открывает новые возможности для наших клиентов, а также позволит нам интенсивнее развивать продукты», - отметила Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами ALMI Partner.

«Мы внимательно следим за тем, какие потребности возникают у наших заказчиков при импортозамещении ПО и оборудования. Прежде всего они стремятся внедрять качественные, функциональные и надежные российские операционные системы и офисные пакеты, совместимые с отечественной техникой. Вместе с ALMI Partner мы будем предлагать им различные варианты для решения этой задачи», - сказал Владимир Кузнецов, соучредитель группы компаний «Бештау».