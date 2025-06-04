Создан «первый российский монитор на отечественном чипе-контроллере». Купить его смогут не все. Видео

«Бештау Электроникс» разработала монитор на отечественном микроконтроллере компании Option. Новинка поддерживает разрешение 2К и частоту обновления до 120 Гц, но пока речи о серийном выпуске нет – произведено всего шесть экземпляров чипов. В компании утверждают, что аналогов у такого монитора в стране пока нет.

Отечественный скалер

Российская компания «Бештау Электроникс» сообщила CNews, что разработала монитор на базе отечественного контроллера. В компании подчеркнули, что это «первый российский монитор на российском чипе», то есть аналогов в стране у него пока что нет.

Контроллер разработан отечественной компанией с американским названием Option. «Бештау» собрала на его основе собственный скалер, который станет основой нового монитора.

Скалер – это плата управления, на которой расположены процессор, flash-память для записи прошивки монитора и EEPROM-память для сохранения текущих настроек, а также ряд других вспомогательных компонентов.

«Бештау» Новый монитор «Бештау»

«Ключевым элементом нового скалера стал чип, спроектированный российской компанией Option – специализированным разработчиком микросхем для дисплейных решений. "Бештау" взяла на себя задачи интеграции, тестирования и корпусирования микросхемы, превратив ее в полнофункциональный скалер, готовый к применению в линейке отечественных мониторов», – сказали CNews представители «Бештау».

Известно немного

К моменту выпуска материала о новом мониторе на контроллере Option информации почти не было. Соучредитель ООО «Бештау Электроникс» (входит в ГК «Бештау» наряду с ООО «Бештау») Владимир Кузнецов на вопрос CNews о характеристиках монитора и его названии ответил: «Торгового названия пока нет. Планируется, что это будут мониторы "Бештау" с диагональю 24, 27 и 32 дюйма».





Также Владимир Кузнецов рассказал CNews, что «монитор поддерживает разрешение 2К, частоту обновления 75 Гц, оснащен тремя цифровыми входами, а также выходами eDP и LVDS». На вопрос редакции о преимуществах российского скалера перед иностранными аналогами, он ответил, что они заключаются: «В производственной независимости от поставщиков иностранных чипов, от налагаемых санкций недружественных стран, повышение безопасности при эксплуатации в критической инфраструктуре».

Монитор не для всех

В своем официальном Telegram-канале «Бештау» опубликовала пост, посвященный новому монитору. В прикрепленном к нему видеоролике сказано, что на начало лета 2025 г. было выпущено всего лишь шесть экземпляров контроллеров Option. Другими словами, пока что речи о серийном выпуске мониторов на его основе нет.

Редакции CNews удалось выяснить, как будет выглядеть новый монитор. «Внешне модель не будет отличаться от других мониторов "Бештау"», – сказал CNews Владимир Кузнецов.

Также, по всей видимости, эти мониторы не появятся в обычной рознице. «Решение ориентировано как на производителей компьютерной техники, заинтересованных в повышении локализации выпускаемого товара, так и на государственные и корпоративные заказы, где особенно важно использовать продукцию на базе отечественной ЭКБ (электронной компонентной базы – прим. CNews), – сказали CNews представители «Бештау». – В ближайшее время "Бештау" планирует начать поставки первых партий скалеров в составе собственных мониторов».

Факт того, что новинка явно не предназначена для простых потребителей, по крайней мере, на нынешнем этапе, подтвердил и Владимир Кузнецов. На вопрос редакции, можно ли будет купить монитор в рознице, он ответил: «На данный момент нет. Компания не продает мониторы в рознице из-за специфики спроса на продукцию, входящую в реестры для регулируемых и гражданских рынков. Однако такая возможность не исключается в будущем».

Российская сборка

Владимир Кузнецов отметил также, что итоговая («продажная») цена монитора, «находится на стадии формирования». «Мониторы будут выпускаться на производственной площадке в Ессентуках, – сообщил он CNews. – Пока выпущена пилотная партия продукции. Серийный выпуск планируется начать в 2026 г.».