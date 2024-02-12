В России выпущен ноутбук на современном чипе Intel. Его готовят к госзакупкам и ждут в обычной рознице. Опрос

«Бештау Электроникс» выпустила первый мобильный ПК в своей линейке. Построенный на Intel Core 11 поколения, он имеет полноразмерный формат и опционально может быть снаряжен оптическим приводом. Ноутбук уже в реестре отечественной электроники с большим количеством баллов – ему открыта дорога к госзакупкам и тендерам. Крупные маркетплейсы планируют добавить его в свой каталог.

Ноутбук с юга России

Отечественная компания «Бештау Электроникс» из города Ессентуки (Ставропольский край) выпустила свой первый ноутбук. Компания специализируется на выпуске системных блоков, неттопов, моноблоков, мониторов и периферии, и ранее разработкой мобильных ПК она не занималась.

Ноутбук получил название LT1502, и это полноразмерное решение с 15,6-дюймовым экраном и полноценной клавиатурой с блоком NumPad (блок цифровых клавиш). Редакция CNews обнаружила этот ноутбук в курируемом российским Минпромторогом реестре отечественной электроники, а это означает, что он пригоден для участия в госзакупках.

Не исключено, что «Бештау Электроникс» предложит свой новый ноутбук не только госкомпаниям и госструктурам, но также бизнесу и обычным потребителям – ее мониторы, к примеру, присутствуют в свободной продаже. Редакция CNews обратилась к представителям компании с вопросами о целевой аудитории LT1502, сроках его поступления в продажу и рекомендуемой цене и ожидает ответа.

В Wildberries на вопрос CNews о возможности появления в каталоге платформы отечественных ноутбуков ответили: «Мы планируем размещение отечественных ноутбуков на своей площадке». Представители маркетплейса добавили также, что мониторы «Бештау» «уже доступны к покупке».

В Ozon сообщили, что планов по продаже LT1502 и будущих ноутбуков «Бештау» у платформы пока нет. В «М.Видео-Эльдорадо» сказали: «На данный момент производитель к нам не обращался». В «Ситилинке» от комментариев отказались.

Основные спецификации

«Бештау Электроникс» оснастила свой первый ноутбук экраном на базе матрицы IPS, для которой характерны углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Разрешение панели здесь классическое для 15,6-дюймовой диагонали – 1920х1080 пикселей или Full HD, а пиковая яркость повышена до 400 нит.

Ноутбук LT1502 собран на процессоре Intel Core 11 поколения. Производитель не уточняет, какие именно модели CPU будут доступны на выбор, но сообщает, что в максимальной комплектации будет установлен 5-гигагерцевый чип с четырьмя ядрами и восемью потоками. Следует отметить что 11 поколение чипов Intel Core, что настольных, что мобильных, постепенно морально устаревает – в конце 2023 г. свет увидела уже 14 ревизия.

В LT1502 можно установить до 16 ГБ оперативной памяти, но только DDR4. Ограничение связано, опять же, с процессором – 11 поколение не поддерживает DDR5. Максимальный поддерживаемый объем накопителей составляет 4 ТБ в сумме.

Что еще есть в ноутбуке

Производитель LT1502 заявляет о возможности оснастить ноутбук сканером отпечатков пальцев и даже оптическим приводом, но это дополнительные опции. Из коробки LT1502 поставляется с максимум тремя портами USB-C, USB-A 2.0 (до 2 шт.) и USB-A 3.0 (до 2 шт.). Есть гигабитный Ethernet, по одному HDMI, VGA (D-Sub) и mini-DP. Полноразмерные интерфейсы DisplayPort и DVI входят в список опций.

В верхней рамке экрана есть встроенная веб-камера, оснащенная микрофоном. Дополнительно ее укомплектовали шторкой, так что черная изолента (в цвет рамки), чтобы ее заклеивать, не потребуется.

Фото: Бештау Электроникс Производитель побеспокоился о приватности пользователя

Информация о программном обеспечении LT1502 на момент выпуска материала в открытом доступе отсутствовала – производитель не уточняет тип установленной на него ОС, Однако с такими спецификациями ноутбук сможет работать как на Windows 10 и Windows 11, так и на современных дистрибутивах Linux.

Ноутбуков может быть больше

Редакция CNews обнаружила в реестре Минпромторга сразу три записи, посвященные LT1502, одна из них датирована 26 декабря 2023 г., и в ней ноутбук получил по 162 балла (нынешний критерий оценки отечественности продукции – чем выше в устройстве электронных компонентов, тем выше число баллов). вторая запись датирована 10 октября 2023 г., и в ней баллов у ноутбука меньше – лишь 110.

В общей сложности в реестре четыре карточки ноутбуков «Бештау электроникс» – в первых двух ноутбук LT1502 имеет полный индекс LT1502RU002, в двух других – LT1502RU001. Даты те же (26 декабря и 10 октября 2023 г.,) количество баллов – тоже (162 и 110 соответственно), но есть и различия. Согласно реестру Минпромторга LT1502RU002 собран на чипсете Intel HM570, а LT1502RU001 – на Intel HM470.

Немного о производителе

Компания «Бештау электроникс» основана в сентябре 2021 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. (данные «Контур.фокус»). На момент открытия у нее было два учредителя с равными долями – Владимир Кузнецов и Олег Осипов. 21 марта 2022 г. уставный капитал увеличился до 15 тыс. руб., а в состав учредителей вошла Екатерина Черенкова. Доли Осипова и Кузнецова уменьшились с 50% до 33,33%. Генеральный директор компании – Варткес Галустян.

У «Бештау электроникс» несколько видов деятельности, включая основной «производство компьютеров и периферийного оборудования» (код ОКВЭД 26.20). В списке также числятся «копирование записанных носителей информации» (18.20), «производство прочих пластмассовых изделий» (22.29), «производство элементов электронной аппаратуры» (26.11) и «производство электронных печатных плат» (26.12).



