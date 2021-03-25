«ICL техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области

«ICL техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области. Проект предусматривает внедрение современных телемедицинских технологий в отдаленных сельских поселениях. Главная цель — сохранение жизни пациентов за счет улучшения качества и доступности медицинской помощи.

Село Весточка стало первым населенным пунктом, куда поступил новейший АПК «Система удаленных телемедицинских консультаций» ICL. Приобретенное в фельдшерско-акушерский пункт оборудование позволяет точнее определить параметры здоровья. Это электрокардиограф, портативные биохимические анализаторы крови, экспресс-анализаторы мочи, позволяющие исследовать кровь на онкомаркеры. Также в перечень входят индикатор внутриглазного давления, спирографический комплекс, пульсоксиметр и тонометр.

Проект «Smart ФАП» создает возможность для сельского населения прямо на месте получить целый спектр обследований, плановых и экстренных консультаций специалистов.

«Все оборудование подключается к переносному комплексу, который имеет доступ к медицинской информационной системе. Есть возможность передачи данных по защищенным каналам связи. Фельдшер может провести полную диагностику организма на месте. Имея объективную картину состояния здоровья пациента, он будет принимать решения по его госпитализации или о медицинском наблюдении», – сказал региональный министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

За несколько дней на оборудовании ICL проверили состояние здоровья более полусотни жителей Весточки. У двоих из них были выявлены отклонения в показателях, и они были направлены на дополнительные обследования.

«В селе проживает больше 50 человек старше 65 лет. В этом возрасте часто имеются хронические заболевания, пациентам необходимо находиться под чутким медицинским наблюдением. Будем наращивать объемы помощи – планируем проводить телеконсультации с детской поликлиникой и с детской областной больницей», – отметил и.о. главного врача поликлиники №4 Южно-Сахалинска Алексей Ефимов.

Записаться на телеконсультацию жители могут двумя способами – через личный кабинет на портале госуслуг или через фельдшера ФАП, который внесет данные пациента в расписание.