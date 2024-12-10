Россияне захватят рынок компьютерной периферии. Начинается выпуск мышек и клавиатур нового отечественного бренда

ABR Technology собирается запустить в России производство клавиатур и мышек, выйти с ними на госзакупки, а также захватить классическую розницу. Пока что российский потребитель совершенно не избалован отечественной периферией – в топах продаж сплошь иностранные бренды, а в госзакупках ПК наличие или отсутствие в комплекте российских мышек и клавиатур роли не играет.

Манипулятор и устройство ввода

В России в обозримой перспективе заработает новое производство клавиатур и мышек для персональных компьютеров. Как пишут «Ведомости», его собирается организовать молодая компания ABR Technology, основанная в 2020 г.

В планы ABR Technology входит добавление своей новой продукции в реестр отечественной электроники Минпромторга, что при определенном количестве баллов «российскости» даст ей доступ к участию в госзакупках. Однако в настоящее время в тендерах могут участвовать и компьютеры с иностранной периферией в комплекте, хотя государство, как сообщал CNews, по меньшей мере с весны 2024 г. рассматривает возможность отмены этих послаблений.

Также ABR Technology намерена продавать мышки и клавиатуры собственного производства в обычной рознице, утверждают собеседники издания на ИТ-рынке. Зайти она хочет не через крупные офлайн-сети, а через маркетплейсы, точнее, через Wildberries. Релиз новинок на этой площадке запланирован на I квартал 2025 г., сообщили изданию представители Wildberres.

Конкурентов пока немного

К моменту выхода материала в реестр российской электроники были мышки лишь одного отечественного бренда – «Бештау». Эта компания известна своими мониторами, системными блоками и периферией, а также тем, что ранее в 2024 г. предлагала запретить продавать по госзакупкам компьютеры без российских мышек и клавиатур.

KamranAydinov / FreePik Россияне десятилетиями пользуются клавиатурами и мышками иностранных брендов

К слову, клавиатуры «Бештау» тоже производит, и они тоже есть в реестре. Также в нем присутствуют клавиатуры компании Nitrinonet, мышек в ассортименте которой пока нет.

С точки зрения уровня «российскости» продукция «Бештау» сильно отстает от Nitrinonet – 72 балла против 135.

Генеральный директор ГК «Бештау» Олег Осипов поддерживает появление новых брендов в этом сегменте. Он сообщил изданию, что «Бештау» может выпустить около 500 тыс. мышек и клавиатур, то есть она одна не в силах закрыть потребности госсектора. По словам Осипова, в 2023 г. в госсектор было отгружено около 3 млн таких устройств.

Ведущий продакт-менеджер направления «Аксессуары» дистрибьютора diHouse (входит в холдинг «Ланит») Савелий Тарасенко сообщил CNews: «Большой объем закупок компьютерной периферии, включая мыши и клавиатуры, приходится на заказчиков с государственным участием, что накладывает определенные требования к тендерной документации, где предпочтение отдается отечественным производителям».

Важно отметить, что продукция ABR Technology уже присутствует в реестре российской электроники. Например, в нем можно найти семь моделей мониторов «Руслан» с 90 баллов по шкале «российскости», с которыми компания может выходить на госзакупки.

В рознице будет сложнее

В обычной российской рознице отечественных мышек и клавиатур тоже почти нет, но потребителей это совершенно не волнует, так как никакие запретов на приобретение иностранной периферии на них пока не распространяются. Здесь ABR Technology будет вынуждена отвоевывать рынок у зарубежных вендоров, присутствующих на нем не годами – десятилетиями.

Согласно статистике дистрибьютора diHouse, по итогам 2024 г. самыми популярными брендами в сегменте мышек и клавиатур были Logitech (КНР) и A4Tech (Тайвань). Также в топ-3 входит российский бренд Defender, но из российского у него только юрлицо (ООО «Торговый дом компания Дефендер») – на деле все устройства компании собираются в Китае из иностранных комплектующих. Также россиян очень интересует периферия марок Genius и Rapoo, отметили в «Бештау». Конкретные доли рынка ни в diHouse, ни в «Бештау» не назвали.

Придется очень постараться

Опрошенные изданием эксперты считают, что главной сложностью в выпуске по-настоящему российских клавиатур является импортозамещение контроллеров клавиатуры и модулей памяти в мышках. В России они не выпускаются.

По словам Олега Осипова («Бештау»), также потребуются специализированное оборудование и широкий набор компетенций – в литье пластика, покраске и микроэлектронике. «Чтобы организовать производство, на котором можно было бы производить собственные мыши и клавиатуры, нужно не менее 300 млн руб. Но сложность заключается не в деньгах, а в наличии квалифицированных кадров – инженеров, технологов, – которых недостаточно», – сказал он «Ведомостям».

Что известно о производителе

Компания ABR Technology – это основанная в феврале 2020 г. фирма «АБР Технолоджи» с уставным капиталом 100 тыс. руб. Единственный владелец – Алан Георгиев, он же занимает в ней пост гендиректора.

Основной вид деятельности – «производство компьютеров и периферийного оборудования» (код ОКВЭД – 26.20). Дополнительных видов деятельности восемь, среди них: «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01) и «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением» (46.51).

По итогам 2023 г. выручка компании показала 582-процентный рост год к году и составила 450,1 млн руб. Чистая прибыль тоже ощутимо выросла – 17,9 млн руб. против 79 тыс. руб. в 2022 г. (данные «Контур.Фокуса»).

За последние четыре года компания дважды привлекалась к суду в качестве ответчика, в обоих случаях иск против нее был удовлетворен полностью. Первое дело – «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга)» за сумму около 3,5 тыс. руб. (истец – АО «ВЭБ-Лизинг»), второе – «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки» на 871,2 тыс. руб. (истец ООО «Виманика»).