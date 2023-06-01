Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Ростелеком РТК-ЦОД MSK-IX Instanet


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


01.06.2023 Selectel и MSK-IX представили решение для повышения скорости и безопасности использования облачных сервисов 1
09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 217 2
Selectel - Селектел 451 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 1
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 48 1
Insta Telecom - Instanet 1 1
Broadcom - VMware 2507 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 274 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5405 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3191 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 182 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 367 1
Data Escrow - резервное хранение доменных реестров у третьих лиц 1 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3561 1
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 46 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
Морозов Евгений 17 2
Терещенко Артем 32 1
Малеванов Кирилл 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 2
Америка Южная 870 1
Ближний Восток 3045 1
Европа 24665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Азия - Азиатский регион 5755 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 1
Европа Восточная 3124 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще