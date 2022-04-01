Бессменная гендиректор покинула «сердце Рунета»

MSK-IX сменила своего гендиректора. Елена Воронина, возглавлявшая площадку более 20 лет, покинула свой пост. Ее место занял коммерческий директор MSK-IX Евгений Морозов.

Елена Воронина покинула пост гендиректора MSK-IX

Крупнейшая в Рунете площадка для обмена трафиком MSK-IX объявила о смене гендиректора. Вместо Елены Ворониной, руководившей площадкой с 2001 г, новым гендиректором станет Евгений Морозов.

До последнего времени Морозов работал коммерческим директором MSK-IX. Решение о смене руководства принято советом директоров компании - владельца площадки АО «ЦВКС «МСК-IX» («Центр взаимодействия компьютерных сетей (МСК-IX»)». При этом Воронина продолжит работать в компании в качестве советника гендиректора.

«Под руководством Елены Ворониной MSK-IX проделал огромный путь от исследовательского проекта на ранних этапах становления Рунета до высокотехнологичной компании, входящей в число ведущих мировых Internet Exchange (точки обмена трафиком), - заявил гендиректор АНО «ЦВКС «МСК-IX» (совладелец АО «ЦВКС «МСК-IX») Алексей Платонов. - Мы благодарны Елене Ворониной за ее вклад в развитие интернет-отрасли в России на протяжении более чем 25 лет».

Краткая история MSK-IX

MSK-IX была создана в 1995 г. и стала первой в Рунете точкой обмена трафика. Она позволяет различным обмениваться трафиком друг с другом, значительно упрощая маршруты трафика. Создателем площадки было «Российский НИИ развития общественных сетей» («РосНИИРос»), который в 1990-х годах был основным координатором развития в Рунете.

В 2001 г. для развития MSK-IX было создано отдельное юридическое лицо – АНО (автономная некоммерческая организация) «ЦВКС «МСК-IX». В 2013 г. было создано ЗАО «ЦВКС «МСК-IX», владельцем которого стало одноименное АНО. Позднее ЗАО (закрытое акционерное общество) было преобразовано в АО (открытое акционерное общество).

Затем совладельцем ЗАО «ЦВКС «МСК-IX» стала группа Safedata (юридическое лицо – «Центр хранения данных», ЦХД), занимавшая строительством ЦОД (центры обработки данных). Основатели группы выступили бывшие руководители поставщика телекоммуникационного оборудования «РТК-Лизинг» Михаил Марголин и Павел Каплунов.

Как «Ростелеком» покупал MSK-IX

В 2015 г. «Ростелеком» приобрел за 1,83 млрд руб. приобрел контроль над Safedata. Тогда же Safedata увеличила свою долю в ЗАО «ЦВКС «МСК-IX» с 25% до 51%. 49% остались у АНО «ЦВКС «МСК-IX». Актуальное распределение долей акционеров АО «ЦВКС «МСК-IX» не сообщается.

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В 2017 г. «Ростелеком» полностью консолидировал Safedata, заплатив за 49,9% долю в компании 2,255 млрд руб. Сама Safedata была переименована в «РТК-ЦОД», ее руководителем стал Каплунов.

В 2020 г. «РТК-ЦОД» договорился о приобретении своего конкурента компании Dataline за 17,5 млрд руб. После этого госбанк ВТБ приобрел 44,8% в «РТК-ЦОД» за 35 млрд руб.

Недавно «Ростелеком» сменил главу «РТК-ЦОД». Вместо Павла Каплунова им стал Сергей Бочкарев, который до этого был замгендиректора «Национальной системы платежных карт».