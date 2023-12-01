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«КОРУС Консалтинг» оптимизировал складское хозяйство «Орматек» с помощью 1С:WMS

«КОРУС Консалтинг» внедрил 1С:WMS на складах сырья «Орматек». Система поможет качественно выстроить учет, обеспечить прозрачность складских процессов и оптимальную стоимость владения, а также удобство в поддержке и развитии. Далее решение будет масштабировано на 40 складов компании.

«Орматек» - один из крупнейших производителей товаров для сна полного цикла. Компания выпускает 24 000 единиц мебели в месяц и реализует продукцию в 600 салонах по всему миру. Промышленный комплекс «Орматек» занимает 60 000 кв. м.

В связи с постоянно растущими объемами производства и возникающими пиковыми нагрузками компании «Орматек» потребовалось обновление системы управления ресурсами для 40 складов. Ранее для их автоматизации компания использовала собственное ИТ-решение, развитие которого не в полной мере успевало за темпами роста бизнеса. Специалисты «Орматек» должны были иметь возможность оперативно отслеживать состояние всех используемых активов цепи поставок и ее окружающей среды, чтобы обеспечить бесперебойность производства.

Компания искала решение, которое поможет качественно выстроить учет, и при этом обеспечит оптимальную стоимость владения и удобство с точки зрения поддержки и развития. Для выбора и внедрения системы управления складом «Орматек» обратился в «КОРУС Консалтинг».

Эксперты изучили складские процессы от поступления сырья до отгрузки готовой продукции, проанализировали данные по движениям товаров на основании учетных документов и определили, какие доработки системы потребуются. Также специалисты зафиксировали риски, которые могут возникнуть у бизнеса при работе без промышленной WMS. Кроме того, сотрудники «КОРУС Консалтинг» обозначили направления повышения эффективности процессов на складе и определили функциональные рамки проекта внедрения.

В качестве нового решения для компании эксперты «КОРУС Консалтинг» предложили систему 1С:WMS. Она отвечала ключевым требованиям: простота в обслуживании и широкая типовая функциональность, позволяющая при изменении бизнес-задач быстро вводить в контур новые процессы.

«Подбирая конкретный продукт, мы не только принимаем во внимание задачи логистики, но и анализируем весь ИТ-ландшафт, бизнес-процессы и необходимость интеграции с существующими системами. Это позволяет нам рекомендовать наилучшее решение. Например, в случае с «Орматек», который уже использовал “1С:Управление производственным предприятием”, было логично использовать новое ИТ-решение на той же платформе. Кроме того, клиент хотел самостоятельно тиражировать систему внутренней командой и не зависеть от вендора. 1С:WMS дает такую возможность благодаря доступности квалифицированных кадров на рынке», – рассказал эксперт по продукту, куратор проекта в «КОРУС Консалтинг» Антон Окин.

Проект включает два этапа: внедрение 1С:WMS на складе сырья и на складе готовой продукции. Специфика каждого склада требовала последовательного запуска системы, чтобы минимизировать риски снижения количества отгрузок.

Одна из задач, которая стояла перед специалистами «КОРУС Консалтинг», – организовать идентификацию номенклатуры. Это решили сделать с помощью унифицированного штрихкодирования, которое позволит распознавать товар как посредством терминала сбора данных, так и при приемке/сборке кладовщиком вручную. Новый подход способствует уменьшению количества ошибок при распределении товара по ячейкам и повышает качество обработки заказов.

Новую систему адаптировали к особенностям процессов, связанных со всеми материалами, которые используются в производстве продукции. Специалисты настроили WMS, чтобы она предусматривала нюансы работы с каждым видом сырья. Теперь на складе «Орматек» можно более эффективно управлять инвентаризацией и используемыми в производстве продукции материалами.

Внедрение WMS позволило оцифровать количественные показатели склада. Теперь с помощью ТСД менеджеры могут отслеживать, какие задачи каждый сотрудник успевает сделать за день. Полученные данные помогают качественно планировать нагрузку и рационально распределять задачи среди персонала. Кроме того, использование WMS обеспечило прозрачность вклада каждого сотрудника в результаты работы склада: так команда может оценить, как ее труд сказывается на конечных показателях.

В ближайших планах «Орматек» – запустить систему на складе готовой продукции и тиражировать решение на остальные склады компании. Благодаря тщательной подготовке и проработанной документации масштабирование 1С:WMS будет оперативным и без лишних доработок.

«Сотрудничество с "КОРУС Консалтинг" — это не просто внедрение новой системы, это настоящее глубинное погружение в наши бизнес-процессы. Коллеги провели тщательный анализ поставленных задач, что позволило выбрать оптимальное решение для нашего проекта — 1С:WMS. Теперь, когда система успешно работает и демонстрирует целевые показатели, мы убеждены — это был лучший выбор», – отметил Евгений Морозов, директор по логистике компании «Орматек».

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