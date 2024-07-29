Особая экономическая зона «Алабуга» совместно с «КОРУС Консалтинг» реализует программу проектов для крупнейшего в России логистического комплекса имени Дэн Сяопина

Группа «КОРУС Консалтинг» выступит в качестве ведущего ИТ-партнера в проекте по автоматизации нового логистического комплекса в «Алабуге». Среди решений, которые внедрит компания, — системы на базе «1С» и собственной логистической платформы «КОРУС Консалтинг» KONCRIT. Запуск терминала запланирован на IV квартал 2024 г.

«Алабуга» — это крупнейшая особая экономическая зона промышленно-производственного типа в России, приносящая 59% совокупной выручки всех экономических зон страны по данным на 2019 г. Доля производства и объем инвестиций в ОЭЗ «Алабуга» составляют соответственно 69% и 58% от общего показателя по всем особым экономическим зонам России.

Особая экономическая зона «Алабуга» в 2023 г. приступила к строительно-подготовительным работам для возведения крупнейшего в России логистического терминала имени китайского правителя и реформатора Дэн Сяопина. На площади 170 000 м2 расположатся зоны для температурных, негабаритных, опасных грузов, 3PL, e-commerce и кросс-докинга, оснащенные автоматизированной системой коробочного и стеллажного хранения.

Новый логокомплекс располагается на 65 гектарах Тукаевского района в Республике Татарстан, образуя транспортные коридоры с наиболее перспективными странами во внешней экономической деятельности. Преимуществом данного комплекса станет возможность обслуживать контейнерные перевозки груза без промежуточной доставки груза. Длина новой контейнерной площадки составит 1,05 км, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ. Для управления процессами на терминале такого масштаба необходим комплекс современных ИТ-систем, способных выдерживать ежедневные высокие нагрузки и обеспечивать высокий уровень сервиса для крупнейших предприятий России, резидентов ОЭЗ «Алабуга».

В качестве ИТ-партнера по реализации проекта «Алабуга» выбрала группу «КОРУС Консалтинг», которая с 2006 г. работает с российскими и международными системами для автоматизации логистики (в том числе платформами-лидерами квадрантов Gartner), а также обладает обширным опытом заказной разработки.

Кроме того, компания является разработчиком логистической платформы KONCRIT, созданной при поддержке РФРИТ, на базе которой реализована часть нового решения.

В ходе совместной работы специалистами из «Алабуга» и «КОРУС Консалтинг» была сформирована целевая модель процессов будущего комплекса и продумана функциональная и техническая архитектура, включающая в себя WMS-, TOS-, YMS-решения, а также корпоративная информационная система 3PL (КИС 3PL). В технологический стек вошли системы на платформе «1С» для управления контейнерным терминалом и складом, готовое YMS-решение в KONCRIT и КИС 3PL, которая будет создана с нуля c использованием KONCRIT как платформы заказной разработки.

«1С:WMS» автоматизирует управление полным циклом складских операций от приемки до отгрузки товара. Система предусматривает гибкую настройку функций и возможности для доработки системы как силами подрядчика, так и ИТ-командой компании. Это решение высокой степени готовности, которое покрывает основные задачи «Алабуги», такие как быстрая адаптация к нестандартным складским процессам и возможность оперативно подстраиваться под изменения бизнес-процессов происходящих в компании. Запуск терминала запланирован на IV квартал 2024 г.

Решение KONCRIT|YMS позволит поддерживать высокие нагрузки логистического комплекса в 65 га, включающего в себя 170 ворот. Решение поможет в режиме реального времени отслеживать местонахождение машин во дворе, своевременно регулировать очереди на погрузку и приемку за счет слотирования временных окон и регистрации транспортного средства при въезде на территорию комплекса.

Корпоративная информационная система 3PL обеспечит взаимодействие сотрудников комплекса с клиентами. Решение будет включать функциональность для приема и передачи заявок от клиентов в WMS, YMS и TOS, формирования актов и составления отчетов по оказанным услугам. Кроме того, решение будет включать конструктор договоров и инструменты для анализа дебиторской задолженности.

Операционная система терминала (TOS) позволит эффективно управлять прибывающими контейнерами как по железной дороге, так и автотранспортом. Система поможет оптимизировать процессы обработки контейнеров, улучшить координацию между различными видами транспорта и значительно ускорить работу терминала. В результате «Алабуга» сможет обеспечить высокую пропускную способность, качественно управлять операционными затратами и в дальнейшем обеспечит высокий уровень обслуживания клиентов.

«Наша ключевая задача — помочь клиенту запустить комплекс в запланированные сроки и сформировать ИТ-архитектуру, которая будет поддерживать рост бизнеса в ближайшем будущем. Поэтому было критически важно подобрать такие решения, которые максимально отвечают потребностям терминала, а для автоматизации процессов, неохваченных готовыми системами, использовать современные инструменты заказной разработки. После запуска комплекса осенью этого года мы будем расширять возможности внедренных систем, чтобы поддерживать возрастающие нагрузки», — рассказал Антон Окин, куратор проекта группы «КОРУС Консалтинг».

«Мы создаем крупнейший современный логистический хаб и безусловно ИТ являются основой этого бизнеса. Именно правильный выбор архитектуры, где сочетаются готовые и кастомные решения, помогут в дальнейшем укрепить конкурентные преимущества ОЭЗ «Алабуга» на рынке логистических услуг», — говорит Павел Кайманов, руководитель АО ОЭЗ ППТ «Алабуга».

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Группа «КОРУС Консалтинг» — российская ИТ-компания, предоставляющая услуги по ИТ-консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, созданию ИТ-инфраструктуры и ИТ-аутсорсингу. С 2000 г. реализовано более 1800 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в офисах «КОРУС Консалтинг» работают более 1350 сотрудников.