«Корус Консалтинг» помог «Эко-культуре» сэкономить 40 млн руб. на одном из крупных РЦ, внедрив «1С:WMS»

ГК «Корус Консалтинг» приступила к автоматизации всех складов и распределительных центров агрохолдинга «Эко-культура». Решение уже доказало свою эффективность на одном из самых высоконагруженных РЦ компании в Подмосковье, где внедрение «1С:WMS» позволило уменьшить объем списания товаров с 4,5% до 0,7%, что привело к экономии более чем 40 млн руб в месяц. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Эко-культура — агропромышленный холдинг. На сегодняшний день компания представлена в восьми регионах России, от Ленинградской области до Кабардино-Балкарии. В управлении компании находится 13 тепличных комплексов, общей площадью более 500 га.

Увеличение объемов производства и расширение производственной базы требовали проверенного и современного ИТ-решения для управления складскими запасами агрохолдинга. При этом решение должно было быть адаптировано под специфические требования агропромышленного сектора. В 2022 г. компания «Эко-культура» обратилась в ГК «Корус Консалтинг». В результате совместной предпроектной работы было принято решение использовать для автоматизации программное обеспечение «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом»: это решение уже позволило повысить эффективность склада в Подмосковье и добиться экономии 40 млн руб. в месяц за счет уменьшения объемов списания продукции с 4,5 до 0,7%.

Продукция «Эко-культуры» имеет ограниченный срок годности от 3 до 15 суток. При этом овощи имеют разную степень зрелости, что необходимо учитывать при хранении и отгрузке со склада. Решение «1С:WMS» позволяет принимать во внимание все эти факторы и отслеживать каждую категорию продукции в режиме реального времени. Система алгоритмов для управления ротацией продукции на складе и поддержки качества позволяют существенно сократить объем списаний, а минимальное количество ручных операций и средства автоматического контроля позволяют избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.

Кроме того, решение «1С:WMS» позволяет применить гибкие настройки для характерных бизнес-процессов агрохолдинга: приемки сырья из тепличного комплекса, его упаковки, отгрузки, межскладских перемещений готовой продукции и инвентаризации. Дополнительно в системе автоматизирована приемка и отгрузка тары и упаковочных материалов. Инструменты аналитики позволяют принимать решения на основе актуальных данных, тем самым сокращая затраты на отдельные операции и увеличивая производительность труда.

В настоящее время специалисты «Корус Консалтинг» тиражируют решение в рамках агрохолдинга по отработанной технологии поэтапно: от экспертной оценки процессов конкретного объекта до запуска необходимых функций системы на выбранной площадке. Практика показывает, что внедрение системы на всех объектах компании позволяет централизовать управление, упростить складские процессы и сократить расходы. Следующим объектом, на котором «Корус Консалтинг» установит «1С:WMS», станет распределительный центр «Марьинский» в Ставрополье, работы уже начались.

«Изначально мы внедрили «1С:WMS» для того, чтобы сократить разрыв между фактическими и учетными данными на одном из наших складов. Благодаря «Корус Консалтинг» мы значительно повысили эффективность и, чтобы закрепить результат, перешли к масштабированию системы. Нам повезло найти надежного партнера, который подобрал для нас гибкое, удобное, легко тиражируемое решение и в дальнейшем готов не только оказывать техподдержку в режиме 24/7/365, но и помогать адаптировать это решение под новые потребности бизнеса», — отметил Андрей Шичаокин, директор по цепям поставок агрохолдинга «Эко-культура».

«При тиражировании «1С:WMS» на другие комплексы компании нам важно не только внедрить функциональность уже проверенную на других площадках агрохолдинга, но и адаптировать решение к специфике индивидуальных процессов каждого объекта — 1С:WMS можно настроить под потребности любого предприятия. С помощью ИТ-решения компания может оперативно адаптироваться к росту объемов бизнеса и расширению географии своей деятельности», — сказал Антон Окин, руководитель направления «1С:WMS» ГК «Корус Консалтинг».