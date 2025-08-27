«Корус Консалтинг» автоматизирует склад готовой продукции Litokol

Компания Litokol при поддержке ГК «Корус Консалтинг» запускает цифровую трансформацию, начав с автоматизации склада готовой продукции. В рамках проекта будет внедрена система «1С:WMS» для адресного хранения, прозрачного управления товарными потоками и контроля операций. Также появятся инструменты онлайн-мониторинга и расширенный обмен данными для интеграции с ИТ-системами. Эти решения повысят производительность склада, сократят логистические издержки и заложат технологическую основу для дальнейшего роста бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Рост бизнеса и трансформация внутренних процессов потребовали от управленческой команды Litokol перехода на новый уровень цифровизации и автоматизации ключевых подразделений. Первым направлением для обновления выбрали склад — критически важное звено, от которого напрямую зависят скорость отгрузок, точность исполнения заказов и уровень клиентского сервиса. Эффективная работа склада обеспечивает бесперебойное производство, стабильные поставки и снижение издержек, поэтому его модернизация стала приоритетом. Для автоматизации и интеграции складских операций с общей ИТ-архитектурой в качестве технологического партнера компания пригласила ГК «Корус Консалтинг» — эксперта в построении устойчивых цифровых систем и автоматизации производственных и бизнес-процессов в крупных компаниях.

Для автоматизации склада компания Litokol выбрала «1С:WMS», поскольку решение содержит расширенную функциональность, его можно интегрировать с действующими ИТ-системами, а настройки позволяют максимально адаптироваться к индивидуальным бизнес-процессам. Переход на «1С:WMS» обеспечит технологическую основу для дальнейших изменений и масштабирования бизнес-процессов.

Проект охватывает весь жизненный цикл внедрения — от анализа текущих процессов до запуска системы в эксплуатацию. На старте команда «Корус Консалтинг» проведет аудит складских процессов, разработает рекомендации по подготовке площадки к внедрению WMS и определит необходимые точки интеграции с ИТ-системами. Особое внимание будет уделено анализу операционных сценариев — это позволит сократить объем доработок и упростить сопровождение системы.

В рамках проекта будут внедрены модуль визуальных метрик для онлайн-мониторинга складских операций, а также подсистемы расширенного обмена данными — инструмент управления интеграцией, обеспечивающий стабильный обмен данными между WMS и другими корпоративными системами.

По итогам проекта компания сможет получать оперативную информацию о состоянии складских операций, автоматизирует распределение задач, снизит влияние человеческого фактора и повысит прозрачность оценки труда. Логистика компании станет частью единой цифровой архитектуры, готовой к росту и масштабированию.

Автоматизация склада на площадке «Бетонная» станет первым шагом в построении единой цифровой логистической системы Litokol. В дальнейшем проект будет масштабироваться на другие объекты – склады сырья и производственные площадки. Такой поэтапный подход позволяет минимизировать риски и постепенно выстраивать управляемую архитектуру. Проект закладывает прочную технологическую основу для интеграции логистики, снабжения и производства, создавая платформу для устойчивого роста бизнеса.

«Мы рассматриваем задачи клиента в широком контексте, понимая, как изменения в логистике отражаются на производственных, снабженческих и управленческих процессах. Внедрение «1C:WMS» — это первый шаг на пути к комплексной цифровизации. Такой подход позволяет выстраивать устойчивые операционные модели, которые масштабируются вместе с бизнесом и приносят измеримые результаты. Мы ценим, что команда Litokol разделяет это видение и рассматривает цифровую трансформацию как основу для повышения эффективности всей системы управления бизнесом», — сказал Антон Окин, руководитель направления «1С:WMS» департамента «Логистика» ГК «Корус Консалтинг».

«Склад — важнейшее звено нашей операционной цепочки, и именно здесь мы начали изменения. Мы ожидаем от проекта не только оптимизации всех внутренних процессов, но и повышения эффективности, скорости и качества обслуживания клиентов. Для нас этот проект — часть системной трансформации, направленной на повышение прозрачности, управляемости и технологической зрелости компании. Мы видим в автоматизации склада стратегический шаг в сторону интеграции всех ключевых процессов в единую цифровую среду. Решение на базе «1С:WMS» вместе с отраслевыми наработками команды «Корус Консалтинг» даст нам возможность качественно обновить систему управления складом и при этом выстроить архитектуру, ориентированную на рост, масштабирование и выполнение новых бизнес-задач», — отметил Владимир Шевчик, директор по управлению цепями поставок Litokol.