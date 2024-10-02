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«Еврологистика» повысит качество клиентского сервиса с помощью ГК «Корус Консалтинг»

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по усовершенствованию системы управления складом, созданной на платформе «1С», для 3PL-оператора — «Еврологистика». Доработки позволили оптимизировать ключевые бизнес-процессы, повысить гибкость и оперативность работы, а также улучшить качество обслуживания клиентов. Обновления помогут компании обеспечить конкурентное преимущество на рынке. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Еврологистика» — 3PL-провайдер, располагающий двумя складскими комплексами класса «А» общей площадью 25 тыс. кв. м и емкостью 29 тыс. палето-мест.

В 2020 г. «Еврологистика» внедрила систему управления складом на платформе «». С развитием бизнеса и появлением большого числа нетипичных запросов со стороны пользователей возникла необходимость в оперативных доработках WMS. Компания искала партнера, который сможет полностью обеспечить развитие системы, качественно и в срок в режиме «первого приоритета» предоставляя бизнесу ИТ-решения, необходимые для дальнейшего развития и совершенствования процессов логистики. В поисках решения «Еврологистика» обратилась к специалистам «Корус Консалтинг».

Обладая экспертизой в области WMS-решений, созданных на платформе 1С, «Корус Консалтинг» предложил оптимальные варианты для модификации и дальнейшего развития системы. ИТ-компания разработала дополнительные печатные формы паспортов паллет, модификации алгоритмов и состава полей интеграционных потоков. Также специалисты реализовали механизмы генерации, маркировки и контроля уникальных QR-кодов (аналог цифровой маркировки товара для немаркируемой продукции), которые позволили удовлетворить требование клиентов по обеспечению прослеживаемости по всей цепочке следования единичной упаковки товара. Благодаря доработкам системы 3PL-провайдер сможет предлагать более персонализированные и эффективные логистические решения.

В ближайших планах «Еврологистики» — реализовать с помощью «Корус Консалтинг» новый пул доработок, направленных на усовершенствование функциональности WMS, которые приведут к снижению операционных затрат и увеличению эффективности работы компании.

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«В рамках проекта мы сосредоточились на конкретных нововведениях, которые были критичны для «Еврологистики». Реализованные доработки WMS позволили не только адаптировать систему под требования клиентов, но и сделать это оперативно и качественно, что особенно важно для бизнесов, стремящихся к максимальной гибкости процессов. Благодаря глубокому пониманию систем, написанных на «1С», и процессов складской логистики, команда «Корус Консалтинг» смогла стать для «Еврологистики» не просто исполнителем, но полноценным стратегическим партнером», — отметил куратор проекта со стороны ГК «Корус Консалтинг» Антон Окин.

«Сотрудничество с ГК «Корус Консалтинг» помогло справиться с текущими вызовами, а также заложило основу для дальнейшего развития системы. Необходимые доработки были реализованы оперативно, что позволило улучшить качество сервиса и своевременно реагировать на запросы наших клиентов — ключевой показатель для 3PL-компании. Кроме того, ГК «Корус Консалтинг» предоставила нам постоянную техническую поддержку, доступную 24/7/365. Это позволит оперативно решать любые вопросы, обеспечивая стабильность и непрерывность бизнес-процессов», — сказал Алексей Харин, директор по развитию ООО «Еврологистика».

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