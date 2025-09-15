Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Логистический оператор «Грандо» оптимизировал управление складским двором с помощью системы ant YMS

Логистический оператор УК «Грандо» завершил тестовый период и перевел в промышленную эксплуатацию облачную систему управления складским двором ant Yard Management System (ant YMS) от интегратора «АНТ Технолоджис» на транспортно-складском комплексе. Внедрение системы направлено на оптимизацию процессов планирования и управления движением транспорта на территории складского комплекса. Об этом CNews сообщили представители «АНТ Технолоджис».

Основной задачей проекта стало устранение «узких мест» и повышение эффективности обработки до 500 транспортных средств в сутки на территории комплекса общей площадью 90 тыс. кв. м. Внедрение ant YMS с ее встроенным модулем бронирования слотов позволило оптимизировать движение транспорта, автоматизировать работу с клиентами и свести к минимуму простои и ручной труд.

«Изначально присутствовал здоровый скепсис, связанный с новизной идеи, но первые результаты хорошие. Мы уже видим, что мы можем обрабатывать машины практически без участия оператора, высвобождать ресурсы и минимизировать человеческий фактор. Полностью автоматизированный процесс от бронирования до разгрузки — это именно тот результат, к которому мы стремились», — сказал Юрий Недосекин, сток-менеджер ООО «УК «Грандо».

«Успешный запуск проекта в «Грандо» — это наглядное подтверждение того, что наша платформа ant YMS готова решать задачи самого высокого уровня сложности и интегрироваться в инфраструктуру крупнейших логистических хабов, — отметил Александр Усов, директор «АНТ Технолоджис». — Мы не просто предоставляем инструмент, мы внедряем новые стандарты операционной эффективности. Мы рады, что компания «Грандо» выбрала ant Yard Management System и первые результаты тестового периода демонстрируют, что централизованное планирование и прозрачность способны сократить издержки, связанные с простоем транспорта и ручным управлением».

Система ant Yard Management System была адаптирована под стандарты и сложную логистическую инфраструктуру «Грандо». Ключевые доработки и настройки включили: индивидуальные нормативы обработки для разных поклажедателей; закрепление ворот за несколькими клиентами компании; планирование потребности в персонале с учетом специализации сотрудников (контроллеры, водители погрузчиков); интеграцию с системой распознавания номеров на КПП для автоматического контроля въезда разрешенного транспорта; интеграцию со складской WMS для автоматической передачи данных о визитах и их изменениях; внедрение электронных чек-листов для контроля оказываемых услуг.

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке
Безопасность

Несмотря на то, что процесс адаптации клиентов к новой системе бронирования требует времени, в компании «Грандо» отмечают положительную динамику. На первом этапе системой пользовались не все клиенты, но клиентский отдел вовлекает новых контрагентов.

«Мы видим огромный потенциал системы не только в управлении расписанием, но и в тотальном контроле всего жизненного цикла машины на территории — от въезда до постановки на док и выезда. Нам это критически важно для ликвидации ручного труда и манипуляций со статусами. Следующим шагом станет использование системы для интеллектуального управления парковочными местами и дальнейшего наращивания автоматизации», — сказали представители компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще