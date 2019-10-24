Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объявила о расширении и усовершенствовании функциональных возможностей облачных услуг. Новый комплекс сервисов включает услуги по миграции в облако, модернизации приложений, управлению эксплуатацией, а также решение Hitachi Enterprise Cloud (HEC) и платформу Hitachi Accelerator Platform.

Данные сервисы и услуги позволяют ускорить развертывание, повысить продуктивность использования гибридных облаков и мультиоблачных сред. Они дают возможность быстрее внедрять облачные решения Vmware, осуществлять миграцию и модернизацию приложений и данных для Microsoft Azure, в результате чего заказчик получает полный набор сервисов для оптимизации управления общедоступными и частными облачными ресурсами.

«Благодаря нашим последним разработкам заказчики смогут создавать полностью управляемые надежные гибридные облачные и мультиоблачные среды, а также получать результаты аналитики, применимые для принятия решений на основе данных», – сказал Бобби Сони (Bobby Soni), директор по решениям и услугам Hitachi Vantara».

Благодаря комплексу мультиоблачных услуг заказчики получают возможность: ускорить переход к облачным инфраструктурам, оперативно выполнить миграцию в любую облачную среду, оптимизировать приложения для работы в облаке и быстрее начать использовать гибридные облачные и мультиоблачные среды; обеспечить высокую результативность при создании облачных инфраструктур. Облачные услуги Hitachi Vantara обеспечивают повышение гибкости и маневренности, что позволяет совершенствовать бизнес-процессы, повышать безопасность облака и степень соответствия нормативно-правовым требованиям.

Комплекс облачных услуг Hitachi Vantara включает, в частности, следующие решения: Hitachi Cloud Migration and Application Modernization Services. Данные сервисы обеспечивают независимость от типа облачной инфраструктуры и позволяют использовать данные для адаптации имеющихся приложений, что повышает эффективность работы в общедоступных облачных средах. Они включают в себя платформу Hitachi Cloud Accelerator Platform с расширенными возможностями автоматизации для осуществления миграции и модернизации приложений для Microsoft Azure. Сервисы Cloud Migration и Application Modernization доступны для платформ Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure; Hitachi Enterprise Cloud (HEC). Решение HEC предусматривает единый интерфейс для управления частными и общедоступными облачными ресурсами. В число новых усовершенствований HEC входят: ускорение развертывания и начала использования новых решений на базе облака Vmware, таких как Vmware Cloud Foundation, Vmware Enterprise PKS и Vmware Cloud на AWS, и добавление их в заранее спроектированную и разработанную структуру каталога HEC; выставление единого счета за использование частных облачных ресурсов (в составе HEC) и частных облачных ресурсов (в рамках услуг Hitachi Vantara Cloud Operations Services); мощная платформа анализа данных в реальном времени, позволяющая работать с концентратором сервисов данных (Data Services Hub) в составе HEC в гибридной облачной среде. Она будет полезна заказчикам, располагающим данными или аналитикой, которые нельзя передавать за пределы частного облака.