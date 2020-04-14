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Сервисное направление SAP в России и странах СНГ возглавил Андрей Шарак

Бизнес Кадры

SAP CIS сообщила о том, что с 1 апреля 2020 г. Андрей Шарак отвечает за все направления деятельности сервисной организации SAP в России и странах СНГ. Его ключевыми приоритетами станут - обеспечение удовлетворенности клиентов и высокого качества услуг, поддержка продвижения продуктов SAP, развитие портфеля услуг и консалтинговой экспертизы. Ара Агузумцян продолжит работать на позиции главы направления инновационных решений и сервисов в Центральной и Восточной Европе.

Андрей Шарак присоединился к команде SAP в 2007 г., он начал карьеру с позиции менеджера по работе с клиентами в сфере розничной торговли, затем занял должность руководителя отдела потребительской отрасли, фактически сделав отраслевые решения SAP стандартом на крупных предприятиях. С начала 2012 г. возглавил подразделение в должности директора по продажам торговых индустрий в SAP CIS. C 2015 г. руководил командами CX, HEC, DSC, Ariba, Success Factors и занимал пост директора департамента по облачным бизнес-решениям. В 2019 г. стал главой сервисного направления в Центральной и Восточной Европе.

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, отметил: «Наше консалтинговое подразделение SAP Digital Business Services выступает в роли катализатора цифровой трансформации клиентов, объединяет масштабную глобальную и отраслевую экспертизу, а также знание внутренних бизнес-процессов. Я уверен, что лидерские качества и огромный профессиональный опыт Андрея будут способствовать дальнейшему развитию бизнеса SAP в России и СНГ».

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