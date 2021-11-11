Atos перешла на частную версию SAP S/4HANA Cloud

Atos стала одним из первых глобальных партнеров SAP, перешедших на частную версию SAP S/4HANA Cloud. Это основной компонент предложения RISE with SAP, анонсированного в начале 2021 г.

Этот проект был реализован в рекордно короткие сроки и охватил весь бизнес Atos — 107 тыс. сотрудников в 71 стране. Менее чем за девять месяцев Atos перенесла все 42 критически важные для бизнеса системы с более чем 500 интерфейсами из локальной версии SAP S/4HANA в облачную версию SAP S/4HANA Cloud. В их числе – платформы для управления финансами, логистикой и персоналом, а также программы для анализа данных.

Инфраструктура Atos оснащена передовыми решениями для поддержки собственной цифровой инфраструктуры компании SAP. Благодаря низкоскоростному подключению к современным облачным сервисам, Atos может использовать технологии ИИ, машинного обучения, предиктивной аналитики и блокчейн для ускорения внедрения инноваций и разработки новых решений.

Благодаря решению SAP S/4HANA Cloud Atos оптимизирует повторяющиеся операции, чтобы ИТ-команды могли сосредоточиться на инновациях и проектах, приносящих бизнесу реальную пользу. Atos также поддерживает своих клиентов, которые хотят безопасно внедрить или перейти на SAP S/4HANA Cloud через RISE with SAP.

«Мы очень гордимся тем, что успешно завершили полный переход на SAP S/4HANA Cloud в такие короткие сроки. Теперь у нас есть прочная основа, обеспечивающая нам скорость, гибкость и инновации, на которой мы можем строить новые решения и ускорять нашу собственную цифровую трансформацию. Преимущества очевидны не только с точки зрения оптимизации операций, затрат и перераспределения ресурсов, но и с точки зрения декарбонизации и достижения наших целей по выбросам углерода», — сказал Фредерик Обриер, директор по информационным технологиям компании Atos.

«Мы рады поддержать Atos на этом пути цифровой трансформации бизнеса. Благодаря сотрудничеству между нашими командами мы выполнили все намеченные планы в течение девяти месяцев. Это позволило Atos дальше развивать свои конкурентные преимущества и пользоваться комплексным, ориентированным на заказчика решением», — отметил Брайан Даффи, президент подразделения Cloud компании SAP.

RISE with SAP — новое комплексное предложение для трансформации бизнеса как услуги (BTaaS), которое предназначено для сопровождения и ускорения пошаговой цифровой модернизации, начиная с оценки существующих процессов с целью их оптимизации для работы в новой облачной инфраструктуре, которую SAP выбирает в соответствии с индивидуальными потребностями клиента.

В поддержку этого предложения компания Atos реализует инициативу Atos Onecloud, предоставляя заказчикам обширный опыт работы с облачными решениями. Это поможет ускорить цифровизацию клиентов с помощью предложения RISE with SAP, обеспечивая управляемый, безопасный и декарбонизированный переход к облаку. Atos обладает более чем 35-летним опытом внедрения решений SAP.

Переход в облако из локальной системы также поддерживает цель Atos по декарбонизации, которая заключается в достижении «чистого нуля» к 2028 г. Это говорит, о том, что Atos использует только необходимые ресурсы, тем самым снижая свой углеродный след.