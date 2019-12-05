SAP и Microsoft заключили соглашение о совместном продвижении на рынок S/4HANA и Cloud Platform в облаке Azure

SAP SE и Microsoft объявили о заключении масштабного партнерского соглашения “Embrace” по совместному продвижению на рынок продуктов SAP S/4HANA и SAP Cloud Platform в облаке Microsoft Azure – от разработки концепции до организации продаж. Его цель – упростить все этапы модернизации и развертывания платформ.

Это стратегическое партнерство позволит SAP и Microsoft вместе с глобальной сетью системных интеграторов предлагать комплексные решения с эталонными архитектурами, дорожными картами и проверенными рыночными стратегиями перехода в облако. В рамках этого подхода Microsoft будет предлагать компоненты SAP Cloud Platform вместе с Azure. Это позволит пользователям SAP ERP и SAP S/4HANA легко перейти с локальных серверов в глобальное облако.

«Новое партнерство приведет к снижению сложности перехода на SAP S/4HANA в облаке и минимизации затрат, — сказала Дженнифер Морган, соруководитель SAP. — Объединяя возможности SAP и Microsoft, мы даем заказчикам поддержку сразу двух лидеров отрасли, позволяя уверенно и эффективно внедрять интеллектуальные технологии на предприятиях».

«Решение SAP отдать предпочтение Microsoft Azure существенно укрепляет отношения между нашими компаниями и свидетельствует о взаимной заинтересованности в развитии облачной экосистемы, — сказал Джадсон Альтхофф, исполнительный вице-президент Microsoft Worldwide Commercial Business. — Эти новости также отражают наше стремление ставить на первое место интересы заказчиков и поддерживать их облачную трансформацию. Именно этим стремлением Microsoft руководствуется во всем — от партнерских соглашений до разработки инновационных продуктов. Это выводит совместные продажи на совершенно новый уровень».

Опираясь на лучший индустриальный опыт и эталонные архитектуры SAP будет способствовать миграции в облако Microsoft Azure заказчиков, использующих локальные решения SAP ERP и SAP S/4HANA. Сюда входят новые развертывания и перевод существующих пользователей SAP HANA Enterprise Cloud на гипермасштабируемую инфраструктуру. При этом SAP по-прежнему будет предлагать потребителям выбрать решение, наиболее соответствующее требованиям их бизнеса.

В частности, проект “Embrace” предлагает заказчикам: упрощенный переход с локальных версий SAP ERP на SAP S/4HANA для пользователей интегрированных продуктов и промышленных решений. Предложения для отраслевых рынков будут содержать дорожную карту по переходу в облако, включая единую эталонную архитектуру и стратегию оптимизации внедрения; модель совместной поддержи для облегчения перехода. Комбинированная модель поддержки Azure и SAP Cloud Platform, созданная в соответствии с запросами потребителей, поможет облегчить переход и улучшить коммуникацию с заказчиком; совместно разработанные стратегии выхода на рынок, призванные максимально удовлетворить потребности заказчиков. SAP, Microsoft и их партнеры, системные интеграторы, совместно разработали дорожные карты по переходу к цифровому предприятию. Это позволяет упорядочить индустриальный подход к использованию продуктов и сервисов Microsoft, SAP и системных интеграторов.

Кристина Тихнонова, президент Microsoft в России, и Андрей Филатов, глава SAP СНГ, договорились о развитии "Embraсe" в России

«SAP стремится предлагать компаниям не только передовые решения для цифровизации, но и сделать переход на них максимально комфортным и удобным для компаний любого размера из любых отраслей. Продолжая глобальное партнерство, клиенты SAP в России могут не только развернуть наши продукты и сервисы в собственной инфраструктуре, локализованном ЦОДe SAP, но и в облаке Azure, в зависимости от потребностей бизнеса. Клиенты Azure теперь также легко смогут воспользоваться сервисами SAP», – сказал Андрей Филатов, глава SAP СНГ.

«Успех нашей компании напрямую зависит от успеха наших заказчиков. Именно поэтому для нас так важно партнерство с SAP: совместно мы сможем обеспечить российские компании широким спектром современных инструментов по управлению бизнесом из облака Microsoft Azure. Это даст им возможность существенно сократить капитальные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для поддержания современных ERP-систем, значительно ускорить их развертывание, а также доработку в соответствии с изменяющимися потребностями организации», – сказала Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.