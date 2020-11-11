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Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Инвестиционный банк «Веста» упростил процессы приема и обслуживания клиентов за счет интеграции в BPM-систему ELMA решения компании Smart Engines для распознавания паспорта РФ. Интеграция технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader была выполнена специалистами компании ELMA.

Ввод данных паспортов и других документов является одной из самых рутинных и ресурсоемких задач для сотрудников банка, работающих с клиентами и их данными. В большинстве случаев всю информацию приходится заполнять вручную, что занимает достаточно много времени. При этом качество ввода данных зависит от усталости сотрудника в течении рабочего дня. С целью сокращения возможных ошибок и повышения эффективности рабочих процессов ELMA и Smart Engines предоставили Банку «Веста» совместное решение, которое позволяет за несколько секунд автоматически распознать паспорт и внести данные в BPM-систему.

Теперь при открытии банковского счета или выполнении любых операций, при которых представителям компаний и ИП необходимо предоставлять паспорт, сотрудникам банка не нужно вбивать необходимые для идентификации клиента данные. Достаточно лишь отсканировать или показать паспорт веб-камере и технология Smart IDReader автоматически извлечет данные, которые используются для поиска информации о клиенте в информационной системе банка. Если клиент будет найден, то в системе откроется уже существующая карточка клиента, если нет, – то оператору будет предложено создать новую карточку.

«Качественные технологии автоматического распознавания и ввода данных значительно ускоряют процесс обслуживания клиентов, делают его более комфортным для клиента. Совместное решение Smart Engines и ELMA позволило вывести предоставляемые нами услуги для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей на новый уровень», – сказал руководитель процессного офиса Банка «Веста» Андрей Александров.

«На примере этого проекта мы видим эффективный тандем технологий Искусственного интеллекта, который воплощен в OCR-решениях от Smart Engines, и BPMS от ELMA. В рабочем процессе на одной из рутинных операций произошла эффективная замена сотрудника банка на «распознающего документ робота». Будущее уже наступает, в одном рабочем процессе скоро будут трудиться роботы с ИИ, RPA-роботы и живые сотрудники компаний», – отметил коммерческий директор компании ELMA Андрей Чепакин.

«Наши разработки в области компьютерного зрения и новых архитектур нейронных сетей обеспечивают высокую точность, скорость и безопасность процесса распознавания. Интеграция наших технологий в систему управления бизнес-процессами ELMA для извлечения паспортных данных позволяет в полной мере раскрыть преимущества подхода BPM при обслуживании клиентов», – сказал генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

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