Новые цифровые сервисы: в приложении «Госуслуги.Дом» появилась возможность управлять шлагбаумом или воротами

В приложении «Госуслуги.Дом» заработал сервис по дистанционному открытию шлагбаума или ворот. Теперь для того, чтобы открыть ворота или шлагбаум, нет необходимости быть вблизи с ними или же иметь брелоки для проезда. Жители домов, подключивших сервис, смогут управлять воротами из личного кабинета в приложении «Госуслуги.Дом», где бы они не находились. Автоматическое открытие происходит сразу после отправки сигнала из мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

Чтобы подключить сервис для своего дома, жителям необходимо подать заявку в управляющую организацию. Сделать это также можно с помощью приложения «Госуслуги.Дом». Нюансы подключения, в том числе требования к оборудованию, которым должен быть оснащен многоквартирный дом, можно уточнить у технологического партнера Оператора ГИС ЖКХ (АО «Оператор информационной системы») — компании «Юникорн» (разработчик платформы для умных зданий Ujin OS). В компании помогут определить, подходит ли существующее установленное на объекте оборудование и сетевые подключения дома для обеспечения работоспособности функционала СКУД. Необходимое оборудование может быть установлено любой компанией — как самой управляющей организацией, так и нанятыми ею подрядчиками. Более того, возможности платформы уже сейчас позволяют сторонним разработчикам самостоятельно реализовать интеграцию необходимого оборудования, если ее нет в портфеле существующих, и обеспечить управление шлагбаумами на базе нее из приложения «Госуслуги.Дом».

Сервис по управлению шлагбаумами и воротами расширил возможности совместного проекта ГИС ЖКХ и Ujin по внедрению цифровых сервисов в существующем жилом фонде. Цель пилотного проекта — повысить комфорт и качество проживания в многоквартирном доме вне зависимости от года ввода его в эксплуатацию. Напомним, что ранее жителям МКД стал доступен сервис по видеонаблюдению, с помощью которого можно просматривать изображения с камер на территории ЖК в мобильном приложении «Госуслуги.Дом». При этом жильцам не потребуется заводить дополнительные учётные записи — они смогут пользоваться услугой в режиме «одного окна» прямо в приложении «Госуслуги.Дом», которое установлено уже у более чем 4,5 млн жителей России.

Новые сервисы предполагают единый доступ и для управляющих организаций — можно управлять видеонаблюдением, шлагбаумом или воротами всех своих домов из одного личного кабинета. Для управляющей компании подключение сервисов – это способ повысить прозрачность своей работы и добиться лояльности жильцов.