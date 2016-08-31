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Mirantis OpenStack MOS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.08.2016 Mirantis представила девятую версию своего дистрибутива OpenStack 1
12.04.2016 Volkswagen Group выбрала ПО Mirantis OpenStack для своего «облака» следующего поколения 1
02.02.2016 G-Core и Mirantis OpenStack переведут в «облако» часть ИТ-инфраструктуры проектов Wargaming 1
22.09.2015 «Ланит» представил облачное решение на базе продуктов отечественных производителей 1
11.03.2015 Parallels Cloud Server теперь официально поддерживается в OpenStack 2
05.03.2015 ETegro Technologies и «Мирантис» объединили усилия по продвижению OpenStack в России 1
04.02.2015 «Сервионика» и «Мирантис» объединили усилия в сфере разработки решений на базе OpenStack 1
01.12.2014 «Ланит» разработал облачное решение на базе OpenStack и российских дистрибутивов Linux 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Mirantis OpenStack и организации, системы, технологии, персоны:

Mirantis - Мирантис 37 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Tencent Games 7 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Intel Corporation 12811 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
AT&T Inc 1726 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
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Т1 Сервионика - Servionica 278 1
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Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Открытые технологии 732 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Volkswagen Group - VW 308 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
OpenStack 560 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Proxy-server - Прокси-сервер 346 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 17 1
OpenStack Mitaka 4 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
ETegro Therascale OCP 5 1
Parallels Automation 47 1
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 25 1
Parallels Hypervisor 2 1
Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 1
Parallels Containers 3 1
Linux OS 11533 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 34 1
Безруков Валерий 10 4
Renski Boris - Ренски Борис 6 2
Гришанова Ирина 27 1
Шевченко Евгений 60 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Mueller Mario - Мюллер Марио 3 1
Изумрудов Олег 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Польша - Республика 2031 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
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