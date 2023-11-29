Поставки процессоров Intel и AMD в Россию почти остановились из-за дорогих кредитов. Параллельный импорт выручает плохо

Импорт чипов Intel в Россию с начала 2023 г. замедлился на 64%, а процессоров AMD – на 70%. Статистика учитывает и параллельный («серый») импорт – обе компании официально прекратили свою деятельность в России весной 2022 г. Некоторые модели их чипов даже оказались в дефиците. Одна из причин – растущая ключевая ставка, влекущая за собой увеличение ставок по кредитам.

Процессоров становится все меньше

Количество ввозимых в Россию центральных процессоров компании Intel за период с января по октябрь 2023 г. сократилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., приводит «Коммерсант» статистику компании Fplus. С чипами AMD ситуация обстоит хуже – из поставки обвалились на 70%, и это с учетом параллельного импорта. AMD и Intel остановили официальные поставки своих CPU на российский рынок в марте 2022 г. Intel, к тому же, прекратила все свои деловые операции в России и даже попыталась тайком вывезти инженеров из своего российского представительства за рубеж, но потерпела неудачу.

AMD и Intel – крупнейшие игроки на мировом рынке процессоров с архитектурой х86. Весомых конкурентов у них нет нигде, кроме Китая – в этой стране существует компания Zhaoxin, основанная властями Шанхая и компанией Via, которая в конце XX – начале XXI века еще пыталась противостоять Intel и AMD, но позже отказалась от этой затеи.

Однако чипы Zhaoxin за пределами Китая не распространяются и в целом почти никому неизвестны. В России собственных современных х86-процессоров, способных конкурировать с новейшими Ryzen и Core, нет вовсе.

Ни объемов, ни денег

К октябрю 2023 г. поставки процессоров Intel скатились до 178 тыс. единиц. Чипов AMD ввезено еще меньше – лишь 35 тыс. В деньгах в Россию за первые десять месяцев 2022 г. чипов Intel было завезено на 3,2 млрд руб., что на 62% меньше год к году. В случае AMD падение поставок в финансовом выражении достигло 98% – до 372 млн руб.

Цифры могут быть неточными, но незначительно. По информации Fplus, «небольшая часть процессоров ввозится в страну под другим кодом, поэтому в поставках не отображается».

Для сравнения, в 2022 г. ничего подобного не происходило – суммарные поставки процессоров Intel за этот год составили 782 тыс. шт., как и годом ранее, а чипов AMD – 143 тыс. шт. Тоже никакой разницы в сравнении с 2021 г.

Единственное, что изменилось на российском рынке процессоров с архитектурой х86 – это то, как сильно их приобретение бьет по кошелькам россиян. Как пишет «Коммерсант», все CPU такого плана в 2022 г. подорожали вдвое год к году.

Что происходит

Опрошенные изданием эксперты выявили несколько причин резкого падения поставок х86-процессоров на российский рынок. Одна из них – это нежелание компаний обновлять находящееся у них на балансе «железо» – серверы и компьютеры.

Как сообщил изданию бизнес-аналитик Fplus Антон Фомин, связано это с двумя факторами. Часть компаний просто «искусственно продлили цикл электроники», тогда как остальные находятся «в ожидании отечественных разработок». Напомним, что на ноябрь 2023 г. в России не существовало отечественных конкурентоспособных х86-процессоров, но были многочисленные ARM-решения. Последние, впрочем, негде производить – самый современный техпроцесс, который пока что могут предложить российские фабрики – это 65 нм образца начала XXI века.

Представитель неназванного российского вендора ПК предположил, что снижение поставок обусловлено запасливостью крупных отечественных производителей. Он сообщил изданию, что они заранее и в больших количествах закупили CPU AMD и Intel, а теперь продают излишки другим компаниям. В качестве примера он привел, в числе прочих, вендоров Yadro, «Аквариус»: «Кредиты брали примерно на 10–20 млрд руб., а это около 100 тыс. иностранных процессоров».

Директор компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов видит причину снижения поставок в другом. Он сообщил CNews, что это может быть связано с сокращением потребления процессоров российскими производителями вычислительной техники. «Снижение могло произойти как на регулируемом рынке, так и на нерегулируемом. На регулируемом ввиду одномоментного завершения срока действий заключений в реестре Минпромторга 1 апреля 2022 г., помноженного на изменение требований к локализации продукции (введение т.н. балльной системы) и сложность последующего вхождения в реестр, на нерегулируемом ввиду того, что процессоры стали ввозиться в составе готовых систем. Кроме того, нельзя исключать факторов закупки в 2022 г. впрок и ввоза под другими кодами», – сказал CNews Максим Копосов.

Без влияния властей не обошлось

Другие опрошенные «Коммерсантом» эксперты видят прямую связь между падением поставок процессоров и недавними решениями российских властей. Обвал импорта CPU Intel и AMD представитель производителя компьютеров RDW Technology связал с ускорением инфляции и ростом ставок по кредитам, которые являются следствием увеличения ключевой ставки.

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За последние 10 лет ключевая ставка росла несколько раз. Ее минимальное значение за последние годы – 4,25% (с 27 июля 2020 по 21 марта 2021 гг.), максимальное – 20% (28 февраля – 10 апреля 2022 г.). Это было вызвано стремлением властей удержать обвальное падение курса рубля, который в этот период побил все исторические антирекорды – 1 доллар стоил тогда около 120 руб.

19 сентября 2022 г. ключевая ставка опустилась до 7,5%. 24 июля 2023 г. она выросла до 8,5%, 15 августа 2023 г. – до 12%, 18 сентября 2023 г. – до 13%, 30 октября 2023 г. – до 15%. Чем выше ее значение, тем выше ставки по кредитам для бизнеса и обычных россиян.

«Банальная экономия заставляет корпоративный сегмент увеличивать цикл использования компьютеров, прибегать к технологическому каннибализму и пересматривать сроки закупок новой техники», – сообщил изданию представитель RDW Technology. По его словам, в 2023 г. даже имел место быть «дефицит некоторых моделей иностранных процессоров», и что эти чипы в 2023 г. выросли в цене на 10-15% год к году.