Минпромторг будет проверять количество российских комплектующих, закупленных для электроники

Минпромторг опубликовал проект поправок в постановление Правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Для попадания в реестр отечественной электроники теперь нужно будет показывать объем закупок российских комплектующих. Министерство будет сравнивать его с объемом произведенной продукции. Механизм призван бороться с участием в госзакупках продукции с фальсифицированной «российскостью».



Новые правила попадания в реестр отечественной электроники

Министерство промышленности и торговли хочет обязать всех производителей электроники предоставлять документы о закупке российских комплектующих, пишут «Ведомости».

Для получения электроникой статуса отечественной это будет необходимо с 1 июля 2024 г. , если будут приняты поправки в постановление Правительства № 719. Проект опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Постановление Правительства России №719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России» описывает балльную систему определения степени «российскости» для участия в госзакупках той или иной продукции, включая электронику.

Изменения в процедуре

Постановление №719 планируется дополнить требованием предоставлять информацию о закупленных для производства промышленной продукции комплектующих, имеющих подтвержденное «российское происхождение».

Производители должны будут отчитываться в ГИСП (Государственная информационная система промышленности) о количестве приобретенных российских комплектующих и объеме произведенной продукции, уточнил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Таким образом, ведомство сможет выявлять случаи с подменой комплектующих с российских на иностранные после включения продукции в реестр.

Если информация о закупленных комплектующих будет расходиться с количеством произведенных товаров, то Минпромторг совместно с Торгово-промышленной палатой (ТПП) будет осуществлять выездную проверку «для верификации производственных мощностей предприятия», говорится в опубликованном документе.

Президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина считает, что нововведение вряд ли негативно скажется на добросовестных производителях — увеличится объем бюрократической работы, но подача документов будет идти через ГИСП, что должно упростить задачу.

В чем проблема

Реализация механизма позволит минимизировать случаи, когда производитель указывает страной происхождения товара Россию, а при производстве использует «иностранные комплектующие, закупленные у лиц, импортировавших такие комплектующие», указано в проекте поправок.

Незадолго до его обнародования такой случай обнаружил CNews, опубликовавший фотографии реестровых системных блоков под малоизвестным брендом Life Tech (юрлицо ООО «РС групп»). Менее чем за год тысячи этих устройств были поставлены в госсектор, а сумма госзаказов перевалила за 100 млн руб. При разборе устройств выяснилось, что вместо заявленных в ТПП российских материнских плат стоят нероссийские комплектующие.

«Компании, которые покупали, допустим, 10 российских материнских плат, а остальные — китайские и поставляли такое оборудование в госсектор, больше так делать не смогут», — пояснил собеседник «Ведомостей».

«Речь идет о контрафакте, когда в реестр включается один продукт и показывается тестовая партия, а на деле заказчику поставляется товар с иностранными компонентами», — сказала Митина. По ее данным такая ситуация наблюдается также, например, в отношении счетчиков электроэнергии.

Генеральный директор «Промобита» Максим Копосов рассказал о схеме, при которой российский заказчик запрашивает у китайского контрактного производителя поставку отдельных комплектующих и уже в России производит отверточную сборку. Причем после включения продукции в реестр сборку заказывают прямо в Китае.

Но, по мнению Копосова, новое требование сможет решить только одну из проблем — проблему фальсификации производственных операций в России. Проблема фальсификации разработки останется, сказал он.