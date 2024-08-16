России не хватает процессоров. Импорт чипов Intel молниеносно просел в десятки раз

Всего за несколько месяцев поставки процессоров в Россию обрушились. Это касается в первую очередь импорта чипов Intel – он сократился сразу в 15 раз и даже не думает восстанавливаться. Цены на устройства, где они используются, уже готовятся к стремительному взлету.

Где процессор? Нет процессора

Россия столкнулась с резким обвалом поставок процессоров Intel – их импорт сократился на сотни тысяч штук всего-навсего за год, пишет «Коммерсант». Intel – это крупнейший в мире поставщик процессоров с архитектурой х86 с долей глобального рынка около 66%, в России не существует ни единого их аналога на такой архитектуре. На таких чипах работают ноутбуки, настольные ПК, серверы, системы хранения данных и различная узкоспециальная техника.

Если в 2023 г. с января по апрель в Россию было введено около 289 тыс. процессоров Intel, то всего через год этот показатель упал приблизительно до 20 тыс. Другими словами, импорт этих чипов сократился в 15 раз. Это статистика Федеральной таможенной службы России, на которую ссылается источник «Коммерсанта» на российском рынке электроники.

Intel Избавиться от зависимости от процессоров Intel очень непросто

Этот же источник утверждает, что импорт чипов Intel в Россию сократился не только в натуральном выражении но еще и в денежном, притом не менее серьезно. Обвал в этом плане оказался 12-кратным – с 3,5 млрд руб. в январе-апреле 2023 г. до лишь 297 млн руб. по итогам аналогичного периода 2024 г.

Главный конкурент не поможет

Мировой рынок х86-процессоров поделен между компаниями Intel и AMD – последняя с 2017 г. стремительно наращивает свою долю рынка, не давая Intel расслабиться и почивать на лаврах. Ее чипы из года в год становятся все лучше и быстрее, и в России они очень популярны, вот только с обвалом поставок Intel Core, Xeon и пр. они справиться не помогут.

Импорт процессоров AMD в Россию тоже просел – в январе-апреле 2024 г. их было ввезено около 17 тыс. на 142 млн руб. и это настоящий крах. Поставки Ryzen, Epyc и ThreadRipper в Россию упали на 258% в штуках и 321% в деньгах год к году.

В обозримом будущем улучшения ситуации ждать не стоит, считает собеседник издания. По его словам, летом 2024 г. ситуация не нормализуется – поставки чипов AMD и Intel продолжат сокращаться. О темпах падения собеседник «Коммерсанта» говорить не стал.

Что говорит отрасль

В российском ритейле подтверждают факт снижения поставок процессоров Intel и AMD а Россию. В частности, на это CNews указал представитель ИT-холдинга Fplus (производит электронику и вычислительную технику).

«Сокращение связано с тем, что для производителей российского оборудования стало менее доступно финансирование и усложнились цепочки оплаты, поэтому отечественные вендоры снизили количество закупок компонентов», – сказали CNews в Fplus.

Напомним, что в начале 2024 г. банки Китая стали массово блокировать платежи российских компаний, опасаясь санкций Запада.

«Из-за блокировок оплаты через китайские банки увеличились сроки поставок компонентов, однако российские компании нашли способ перевести средства производителю, в том числе с помощью компаний-посредников», – сообщили «Коммерсанту» представители компании RDW Technology, занимающейся производством электроники и вычислительной техники.

Вероятно, есть и другая причина обвала импорта х86-процессоров в Россию. Источник «Коммерсанта» на рынке электроники считает, что это связано с наличием в стране большого запаса процессоров Intel и AMD – это, по его словам, стало следствием массовых закупок чипов в третьих странах, начавшихся в 2022 г. Напомним, что Intel и AMD покинули российский рынок в марте 2022 г.

Дефицита не избежать?

Крушение поставок х86-процессоров в Россию может иметь крайне негативные последствия. Как сообщил CNews Максим Копосов, директор компании «Промобит», выпускающей компьютерную технику под маркой Bitblaze, происходящее ударит в первую очередь по крупным вендорам.

Копосов подчеркнул, что небольшие отечественные производители вычислительной техники, которые закупают CPU у дистрибьюторов, пока не столкнулись с их дефицитом, в отличие от крупных производителей, которые приобретают продукцию Intel и AMD за рубежом. Они уже могли ощутить на себе отсутствие поставок.

Максим Копосов добавил, что резкое сокращение импорта х86-чипов может повлечь за собой приостановку производства техники на их основе и даже вызвать дефицит российской техники, в частности, серверов и систем хранения данных, хотя и временный. Процессоры Intel и AMD, по словам Копосова, «можно найти и в третьих странах». «Из-за трансакционных издержек стоимость конечного оборудования может вырасти в пределах 10%», – подытожил он.

На Китай надежды нет

х86-процессоры разрабатывают не только AMD и Intel. В конце XX и начале XXI века конкуренцию им на этом рынке составляла компания Via, о которой сейчас мало кто помнит.

Тем не менее, компания по-прежнему существует – более того, она по-прежнему работает над процессорами с такой архитектурой и даже выпускает их, но только совсем под другим названием.

В предыдущем десятилетии в Китае появился бренд Zhaoxin, логотип которого периодически появляется на новых CPU с архитектурой х86. За ним стоят власти китайского Шанхая, а также Via. Например, у Zhaoxin есть процессор KaiXian KX-6640MA, который имеет восемь ядер с частотой от 2,1 до 2,6 ГГц и встроенную видеоподсистему C-960, возможностей которой хватает на воспроизведение 4К-видео. Тепловыделение (TDP) чипа не превышает 25 Вт, и на его основе даже выпускаются готовые компьютеры. Вот только производится он по далеко не самой современной 16-нанометровой топологии – современные чипы Intel сплошь 10-нанометровые, а AMD давно освоила 5 нм. Да и Zhaoxin сильно уступает своим американским конкурентам как по объемам производства, так и по доле мирового рынка.