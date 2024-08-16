России не хватает процессоров. Импорт чипов Intel молниеносно просел в десятки раз
Всего за несколько месяцев поставки процессоров в Россию обрушились. Это касается в первую очередь импорта чипов Intel – он сократился сразу в 15 раз и даже не думает восстанавливаться. Цены на устройства, где они используются, уже готовятся к стремительному взлету.
Где процессор? Нет процессора
Россия столкнулась с резким обвалом поставок процессоров Intel – их импорт сократился на сотни тысяч штук всего-навсего за год, пишет «Коммерсант». Intel – это крупнейший в мире поставщик процессоров с архитектурой х86 с долей глобального рынка около 66%, в России не существует ни единого их аналога на такой архитектуре. На таких чипах работают ноутбуки, настольные ПК, серверы, системы хранения данных и различная узкоспециальная техника.
Если в 2023 г. с января по апрель в Россию было введено около 289 тыс. процессоров Intel, то всего через год этот показатель упал приблизительно до 20 тыс. Другими словами, импорт этих чипов сократился в 15 раз. Это статистика Федеральной таможенной службы России, на которую ссылается источник «Коммерсанта» на российском рынке электроники.
Этот же источник утверждает, что импорт чипов Intel в Россию сократился не только в натуральном выражении но еще и в денежном, притом не менее серьезно. Обвал в этом плане оказался 12-кратным – с 3,5 млрд руб. в январе-апреле 2023 г. до лишь 297 млн руб. по итогам аналогичного периода 2024 г.
Главный конкурент не поможет
Мировой рынок х86-процессоров поделен между компаниями Intel и AMD – последняя с 2017 г. стремительно наращивает свою долю рынка, не давая Intel расслабиться и почивать на лаврах. Ее чипы из года в год становятся все лучше и быстрее, и в России они очень популярны, вот только с обвалом поставок Intel Core, Xeon и пр. они справиться не помогут.
Импорт процессоров AMD в Россию тоже просел – в январе-апреле 2024 г. их было ввезено около 17 тыс. на 142 млн руб. и это настоящий крах. Поставки Ryzen, Epyc и ThreadRipper в Россию упали на 258% в штуках и 321% в деньгах год к году.
В обозримом будущем улучшения ситуации ждать не стоит, считает собеседник издания. По его словам, летом 2024 г. ситуация не нормализуется – поставки чипов AMD и Intel продолжат сокращаться. О темпах падения собеседник «Коммерсанта» говорить не стал.
Что говорит отрасль
В российском ритейле подтверждают факт снижения поставок процессоров Intel и AMD а Россию. В частности, на это CNews указал представитель ИT-холдинга Fplus (производит электронику и вычислительную технику).
«Сокращение связано с тем, что для производителей российского оборудования стало менее доступно финансирование и усложнились цепочки оплаты, поэтому отечественные вендоры снизили количество закупок компонентов», – сказали CNews в Fplus.
Напомним, что в начале 2024 г. банки Китая стали массово блокировать платежи российских компаний, опасаясь санкций Запада.
«Из-за блокировок оплаты через китайские банки увеличились сроки поставок компонентов, однако российские компании нашли способ перевести средства производителю, в том числе с помощью компаний-посредников», – сообщили «Коммерсанту» представители компании RDW Technology, занимающейся производством электроники и вычислительной техники.
Вероятно, есть и другая причина обвала импорта х86-процессоров в Россию. Источник «Коммерсанта» на рынке электроники считает, что это связано с наличием в стране большого запаса процессоров Intel и AMD – это, по его словам, стало следствием массовых закупок чипов в третьих странах, начавшихся в 2022 г. Напомним, что Intel и AMD покинули российский рынок в марте 2022 г.
Дефицита не избежать?
Крушение поставок х86-процессоров в Россию может иметь крайне негативные последствия. Как сообщил CNews Максим Копосов, директор компании «Промобит», выпускающей компьютерную технику под маркой Bitblaze, происходящее ударит в первую очередь по крупным вендорам.
Копосов подчеркнул, что небольшие отечественные производители вычислительной техники, которые закупают CPU у дистрибьюторов, пока не столкнулись с их дефицитом, в отличие от крупных производителей, которые приобретают продукцию Intel и AMD за рубежом. Они уже могли ощутить на себе отсутствие поставок.
Максим Копосов добавил, что резкое сокращение импорта х86-чипов может повлечь за собой приостановку производства техники на их основе и даже вызвать дефицит российской техники, в частности, серверов и систем хранения данных, хотя и временный. Процессоры Intel и AMD, по словам Копосова, «можно найти и в третьих странах». «Из-за трансакционных издержек стоимость конечного оборудования может вырасти в пределах 10%», – подытожил он.
На Китай надежды нет
х86-процессоры разрабатывают не только AMD и Intel. В конце XX и начале XXI века конкуренцию им на этом рынке составляла компания Via, о которой сейчас мало кто помнит.
Тем не менее, компания по-прежнему существует – более того, она по-прежнему работает над процессорами с такой архитектурой и даже выпускает их, но только совсем под другим названием.
В предыдущем десятилетии в Китае появился бренд Zhaoxin, логотип которого периодически появляется на новых CPU с архитектурой х86. За ним стоят власти китайского Шанхая, а также Via. Например, у Zhaoxin есть процессор KaiXian KX-6640MA, который имеет восемь ядер с частотой от 2,1 до 2,6 ГГц и встроенную видеоподсистему C-960, возможностей которой хватает на воспроизведение 4К-видео. Тепловыделение (TDP) чипа не превышает 25 Вт, и на его основе даже выпускаются готовые компьютеры. Вот только производится он по далеко не самой современной 16-нанометровой топологии – современные чипы Intel сплошь 10-нанометровые, а AMD давно освоила 5 нм. Да и Zhaoxin сильно уступает своим американским конкурентам как по объемам производства, так и по доле мирового рынка.