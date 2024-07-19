«Аквариус» строит серверы на российских микроконтроллерах с ядром RISC-V

ИТ-компания «Аквариус» начала проектировать серверы под первый отечественный микроконтроллер «Амур», построенный на ядре RISC-V. Эксперты сходятся во мнении, что это положительный опыт для отрасли, который поможет росту компетенции, однако если российский контроллер будут использовать только ради баллов, это навредит отрасли.

Дела амурные

«Аквариус» начнет выпускать серверы на российских микроконтроллерах «MIK32 Амур». Об этом CNews рассказал представитель производителя микроконтроллеров в Группе «Элемент».

По данным «Элемента», «Аквариус» закупил пилотную партию для использования в новых серверах.

Сейчас тестируется функциональность отечественных микроконтроллеров, пояснил собеседник, знакомый с планами компаний. «Если серверы изначально базируются на конкретном микроконтроллере, это означает, что в случае серийного запуска производства, сервера «Аквариуса» будут работать на этом же микроконтроллере, - продолжает он -. Поэтому что замена ключевого компонента потребует тотальной перестройки всех процессов и нового раунда тестов».

«Амуры используются в серверных платформах последнего поколения сразу по двум ключевым функциям, - рассказал CNews Владимир Степанов, совладелец и президент компании «Аквариус». - Массово использовать их в производстве мы планируем уже в новой линейке». В компании не уточнили размер вложений, сроки, а также количество планируемых к закупке микроконтроллеров.

«Аквариус» ИТ-компания «Аквариус» начала проектировать серверы под первый отечественный микроконтроллер «Амур», построенный на ядре RISC-V

Как рассказали CNews представители «Элемента», «Амур» сейчас поставляется 50 компаниям, среди которых есть разработчики и производители вычислительной техники, телеком-индустрии и других отраслей. «Часть компаний ведет разработки новых устройств на основе нового отечественного микроконтроллера «Микрона», - отметил представитель компании.

Сфера применения чипа

«MIK32 Амур» – это первый полностью отечественный микроконтроллер. Ближайшим аналогом выступает микроконтроллер STM32L0 компании ARM.

Амур основан на процессорном ядре RISC-V. Он разработан инженерами «Микрона» совместно с НИИМА «Прогресс» (оба предприятия входят в группу компаний «Элемент»).

Применяться «Амур» может в устройствах промышленной автоматизации (датчики контроля на промышленных предприятиях и объектах), потребительской (интернет вещей, умный дом, управление климатом и т.п.), в охранных системах, системах сигнализации, телеметрии, мониторинга, управления инфраструктурными системами (например, управлением городским освещением и др.).

В марте при поддержке Фонда развития промышленности «Элемент» вложила более 1,3 трлн руб. в запуск новых производственных линий на заводе «Микрон», включая линию по корпусированию микросхем в пластик.

Для чего «Аквариусу» нужен «Амур»

В серверах помимо материнской платы есть и другие платы, например, соединительные - бэкплейны, платы распределения питания, платы управления и индикации, пояснил CNews директор «Промобит» Максим Копосов.

«Логика работы этих плат может быть реализована при помощи микроконтроллеров, например, европейского производителя STMicroelectronics, - продолжает он. - Использование в качестве микроконтроллеров чипов «Амур» делает эти платы более технологически независимыми и позволит их производителю набрать баллы для реестра Минпромторга». Могут микроконтроллеры использоваться и на материнских платах для каких-либо вспомогательных функций, добавил Копосов.

Роль MIK32 в серверах «Аквариус» будет, безусловно, вспомогательной, добавляет автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.

По мнению Копосова, плюс проекта «Элемента» и «Аквариуса» в том, что использование российского микроконтроллера требует локализации разработки платы в России. «Поэтому уже недостаточно будет просто купить лицензию на нее у азиатского разработчика, - добавляет эксперт. - А значит, будет расти экспертиза российских разработчиков».

«Минусом станет это, если российские микроконтроллеры будут использоваться не исходя из технической необходимости, а только ради баллов, это может привести к завышению цены, обманутым ожиданиям потребителей и скандалам и судебным разбирательствам», - заключил Максим Копосов.

«Можно говорить, прежде всего, о решении маркетинговых задач, - продолжает Бойко. - Всем сейчас нравится идея об использовании в отечественной электронике российских электронных компонентов. Кроме того, задачи управления питанием и климатом в корпусе (которые может выполнять микроконтроллер) весьма важные, могут сказываться на надежности изделия, да и наглядная индикация данных диагностики - приятная функциональность. С учетом этого, вряд ли можно упрекать разработчиков в том, что они внедрили российский микроконтроллер в свое изделие только ради возможности заявить об этом», - заключил Алексей Бойко.

По мнению главы ассоциации «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой, этот проект «представляет собой значительный шаг в реализации задачи, поставленной Минпромторгом по максимальному использованию продукции отечественных предприятий, производящих микроэлектронную продукцию». Применение российских микроконтроллеров способствует повышению уровня технологической независимости в производстве серверной продукции и развитию производственной кооперации, отметила она.