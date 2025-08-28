В России откроют новый завод полного цикла по производству чипов

Новое производство

Как стало известно CNews, в научно-технологическом центре «Интеллектуальная электроника — Валдай» (ИНТЦ) освоят технологических процессов с нормами 800 нм и 600 нм для разработки микросхем.

На первом этапе планируется проектирование и строительство, оснащение необходимой инженерной инфраструктурой и технологическим оборудованием Научно-исследовательский центр полупроводникового материаловедения.

«На старте будет освоен технологический процесс с нормами 1-1,5 мкм совместно с производителем микроэлектроники «ОКБ Планета», — сообщил CNews представитель Центра.

По данным источника, знакомого с планами ИНТЦ, сейчас запускается оборудование для работы.

Подробности проекта

Одной из задач Центра является организация полного цикла выпуска микросборок и микросхем, начиная от обработки кремниевых подложек и заканчивая корпусированием и упаковкой готовой продукции.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика В Великом Новгороде откроют завод производства чипов полного цикла

В состав Центра также войдет дизайн-центр микроэлектроники, который будет выполнять задачи по разработке топологий микросхем, сборки, корпусированию и упаковки разработанных изделий.

Научным направлением Центра является исследование и разработка высокопроизводительных гетероструктур для современной электронной промышленности на основе полупроводниковых материалов групп АIIIBV и AIIBIV (например, кремний-германиевые наноструктуры).

Основными потребителями выпускаемой продукции являются: научно-исследовательская лаборатория «Цифровой обработки сигналов»; передовая инженерная школа НовГУ; резиденты ИНТЦ; региональные предприятия; внешние заказчики.

Проект реализуется в рамках поручения Президента России Владимира Путина от марта 2023 г. о развитии инфраструктуры ИНТЦ. Центр располагается в Великом Новгороде.

Почему это хорошо

Проект интересен тем, что планируется организовать полный цикл производства: от обработки подложек до упаковки и корпусирования, рассказал CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

«Технормы, по которым собирается производить чипы ИНТЦ остаются востребованными в военной и космической сферах, в области силовой и автомобильной электроники, в аналоговой схемотехнике, в МЭМС-устройствах, — говорит Бойко. — Соответствующие продукты востребованы там, где в приоритете отечественность и надежность».

Спрос на такую продукцию в России поддерживается государственными программами импортозамещения и локализации: например, запуском производства SIM- и ID-чипов, планами по выпуску десятков миллионов корпусов ЭКБ, а также ростом рынка радиоэлектронной продукции, оцененного в 2023 г. примерно в 2,63 трлн руб., отмечает Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL. «В ближайшие годы этот диапазон норм будет востребован в промышленности, транспорте, энергетике, оборонном комплексе и космических приложениях», — продолжает она.

По ее словам, отдельный проект по центру корпусирования и тестирования на территории ИНТЦ оценивался примерно в 1,3–1,5 млрд руб., а крупнейшие федеральные инициативы по восстановлению линий на 250–130 нм сопровождались увеличением уставного капитала профильных компаний до сотен миллиардов руб.

«Линия на 150 мм с нормами 0,8–0,6 мкм и производительностью в несколько тысяч пластин в месяц может потребовать порядка 30–60 млрд рублей инвестиций, включая фронтенд, бэкенд и дизайн-центр, — говорит Квашенкина. — При расширении до 200 мм и увеличении производительности оценки могут вырасти до 60–90 млрд рублей».

Трудности реализации проекта могут быть выражены в том, что его исполнение может затянуться, потребовать допинвестиций, считает Бойко. Он также отметил сложности с закупкой оборудования. И в этом с ним согласна Квашенкина.

«Создание и поддержка полноценного PDK и дизайн-стека при ограничениях на зарубежное ПО также является трудностью, — продолжает глава SNDGLOBAL. — Наконец, экономика запуска: новые линии обычно имеют низкие стартовые выходы годных, и без гарантированных заказов от государства и крупных корпораций окупаемость будет затруднена».