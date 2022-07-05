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В Якутии открыли первый дизайн-центр микроэлектроники

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова состоялось открытие дизайн-центра микроэлектроники «Север». На базе центра студенты под руководством квалифицированных сотрудников будут заниматься разработкой новых электронных устройств и аппаратно-программных комплексов на основе отечественной элементной базы и научных разработок. Об этом CNews сообщили представители Республики Саха (Якутия) в Москве.

Сегодня уже начата работа по таким направлениям, как создание и использование графеновых технологий (суперконденсаторов с низкими токами утечки), «умной одежды», способной выдерживать экстремально низкие температуры в условиях Крайнего Севера, и экологический мониторинг с использованием аппаратно-программных комплексов, например, при лесных пожарах или изучении мерзлотных процессов.

Исследования нацелены не только на программную составляющую информационных технологий, но и на использование всех возможностей для развития компонентной базы. Для этого новый дизайн-центр оснащен необходимым оборудованием: мультиметрами, осциллографами, источниками питания разного тока и компьютерами.

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Разработка электронных устройств на основе отечественной элементной базы – одна из актуальных задач импортозамещения. Проект позволит создать новые, востребованные компетенции в области электронного дизайна. На базе дизайн-центра запланировано проведение консультаций и мастер-классов от ведущих отечественных специалистов, коллаборации с ведущими научно-производственными организациями и поиск индустриальных партнеров для реализации разработок дизайн-центра. Лаборатория создана в рамках программы развития СВФУ для «Приоритет 2030».

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